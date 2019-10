Budoucnost? Záleží, kde mi dají víc peněz, směje se horká hlava, která míří do Ruska

Je svůj. Má sebevědomí, dokáže si dělat legraci a někdy nevíte, kdy a co myslí vážně. Takový je Leo Brichta, který patří mezi největší české talenty MMA. V amatérech sbíral úspěchy, po přechodu mezi profesionály střídá výhry s porážkami. Naposledy prohrál v září s Ronaldem Paradeiserem, což stále nemůže překousnout.

„Když se tahle porážka zmíní, ještě se řeže do živého, ale co mám dělat. Ukončím pár soupeřů, vyhraju pár zápasů a pak by mohla třeba proběhnout odveta. Zatím si ji ale nezasloužím," uvědomuje si dvaadvacetiletý zápasník, kterého čeká další boj 23. listopadu v Brně na Fusion Fight Nights.

Za roky si v amatérech odbouchal svoje - 31 výher, jen 3 porážky, byl třetí na mistrovství světa. Po přechodu mezi profesionály první dva zápasy vyhrál, poté nahoru, dolů a je na skóre 4 vítězství a 3 porážkách.

Leo Brichta při tréninku

„Plánuji samá vítězství a žádné porážky. Víc vlastně k životu nepotřebuju. Vyhrávat a získat nějaký titul, žiju tím, co je teď," nekouká se Brichta do daleké budoucnosti. O prosinci ale má představu. A pro některé překvapivou.

„Měl bych se představit na prosincovém turnaji RCC v Rusku s Davidem Kozmou. Hodně to pro mě znamená, tam zápasit, to je úspěch," prozradil bojovník, který má jinak podepsaný kontrakt s československou organizací OKTAGON MMA. Zde má ve smlouvě ještě dva zápasy.

Brichta a jeho styl? „Rád jdu do přestřelky, rád cítím krev. Rád bojuju, kvůli tomu to dělám. Baví mě vyhrávat, jsem rád středem pozornosti, když mi celá arena tleská. Tohle je pro zápasníka nejvíc.Trenéři mi radí, abych měl klidnější hlavu, protože jsem trochu blázen, co se zápasů týče. Občas mi hrábne."

„Co bude dál, jestli dostanu nějakou nabídku, prodloužení, zatím nevím. Záleží, kde mi dají víc peněz. Oktagon je evropská organizace, pokud budu mít šanci zápasit tady a jestli mi půjdou taky konečně trochu na ruku, budu moct si vybrat pár soupeřů, tak zůstanu," rozesmál se Brichta, který vnímá, že se na domácí scéně pokouší vrátit na povrch XFN.

„Nevím, jak vůbec dlouho mohou fungovat, uvidí se po prvním turnaji. Budoucnost v XFN nevidím, ale může se stát cokoliv," dodal zápasník, kterého stejně jako Davida Kozmu vede trenér Marek Lončák.