Brutální zápas slibuje bojovník, který miluje dostat ránu. Pokoří Terminátora?

Dva světy, mezi kterými dokáže přepínat. Slovenský zápasník MMA Attila Végh je v civilu nekonfliktní typ, úsměv, srandičky, nerad slyší sprostá slova. Když vkročí do klece, přehodí film, který se mu odehrává v hlavě. Jeden připravuje na 9. listopad do vyprodané O2 areny, kde se v hlavním zápase pobije s Karlosem Vémolou. Střet československých bojovníků na galavečeru organizace OKTAGON MMA, kteří psali historii MMA ve středu Evropy.

"V běžném životě jsem neškodný. Na tréninku udělám svoje a v zápase to chci předvést. V životě jsem se na ulici nepral, neměl jsem konflikt, ani nevím, proč to miluju, proč se dokážu v kleci změnit. Miluju dostat úder, ten nebolí, tohle musí mít člověk v sobě. Adrenalin je brutální věc," rozpovídal se čtyřiatřicetiletý slovenský zápasník na O2 TV v pořadu Česká ulička Michala Hrdličky.

Dril a vyčerpání poslední tři měsíce. Když zavře dveře gymu, přehodí výhybku a spěchá domů, manželka Natálie je v sedmém měsíci, v době zápasu bude mít pár týdnů do porodu. Předtím ale Végha čeká téměř dvacet tisíc lidí v největší české hale.

Virgil Zwicker (zády) a jeho hlavička, kterou inkasoval Attila Végh. Ovlivnil tento moment zápas?

„Ukážeme zápas století, aby byl atraktivní pro diváky, věřím, že uděláme skvělou show, brutální zápas," má představu šampion Bellatoru z roku 2013.

Před zápasem se pomodlí a půjde se bít. Tuší, co ho čeká. Vémola má za roky prověřený styl - hodí, válí a bije. Všichni to vědí, většina přesto narazila, český zápasník si nyní drží sérii jedenácti výher v řadě.

„Karlos nemá moc strategii, on dělá jednu práci, kterou dělá na 100%, na to jsme trénovali. Má jednu specifickou stránku, na tu jsem se připravoval. Moje zbraň je celé MMA - ruka, noha, zem, sumbision," věří svému umění Végh.

"Kdo má strach, nejde do klece. Mám respekt, úctu a pokoru ke každému soupeřovi. S Karlosem se vzájemně respektujeme," dodává. On si na nenávistné komentáře nepotrpí, nikoho přes sociální sítě nehecuje, nehejtuje. On přehodí film v hlavě, až se za ním zavřou vrátka od klece.

„Můžeme děkovat Karlosovi, jak propagoval MMA na československé scéně. Znám ho hodně let, trénovali jsme spolu. Když měl zápas v UFC, pozval mě na přípravný kemp. Je to normální kluk, nic proti němu nemám. On vytváří trashtalky, ale tohle na mě nefunguje. Naše cesty se potkaly, jdeme udělat zápas a já vyhraju. Kdybych se bál, nejdu tam," tvrdí muž, který si věří na českého Terminátora.

Végh má za sebou 44 MMA zápasů, Vémola 32. Oba zápasí více než deset let. Organizátoři pojmenovali jejich vzájemný duel jako „Zápas století". Bude tomu odpovídat finanční odměna a výkon v oktagonu?

„Nevím, jak Karlos, já mám fixní honorář. Nejlepší zápas jsem měl v Bellatoru v Americe, když jsem šel pyramidu, dostal jsem 100 tisíc dolarů, tolik za zápas s Karlosem nedostanu, bohužel," usmál se Végh, který není podle sázkových kanceláří favoritem.