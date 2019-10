Dvě slova, která drtivá většina českých zápasníků MMA nikdy nevysloví. Kdo může?

Skalpel, prosím. Dvě slova, která si drtivá většina zápasníků MMA v životě neřekne. Výjimkou je Ondřej Raška, ten se už může chlubit vysokoškolským diplomem. Mezi zápasy se z něj stal lékař, specializace veterinář. Školu dokončil, když si musel dát pauzu od tréninků, byl na operaci s ramenem. Co bude dál, vrátí se pan doktor do klece? „Teď bych chtěl dělat jednoznačně sport, nejde sedět na dvou židlích zároveň,“ řekl zápasník z Jetsaam Gymu Brno v rozhovoru pro Sport.cz.

Máte za sebou čtrnáct duelů, kdy bude patnáctý?

Měl jsem mít zápas na galavečeru Fusion na konci listopadu, ale před měsícem jsem se zranil, ustřelil jsem si rameno, byl jsem na operaci, k tomu se mi do toho dostal zánět, takže do konce roku asi žádný zápas nebude. Počkám si na nový rok, chtěl bych zase na Oktagonu.

Váš poslední zápas byl hodně sledovaný. Podepsala se na vás hodně porážka ve vyhecovaném duelu s Václavem Mikuláškem, kde vás za 160 sekund uškrtil?

Asi všichni viděli, že u mě nebylo všechno v hlavě ok. Vašek udělal, co udělal a udělal to správně.

Emoce v hlavní roli. Vyhrocenou bitvu o Ostravu ovládl Václav Mikulášek

Proč jste duel nezvládl - hodně hecování, nervozita, zápas ve vašem rodném městě?

Tohle vše hrálo asi nějakou roli, ale nebudu se vymlouvat, on vyhrál, já prohrál. Kolem zápasu byl strašnej hajp, což mělo svůj vliv, který nemusel být. Mě prostě boj o Ostravu nesedl, asi jsem se do sebe moc uzavřel. Moc jsem chtěl vyhrát, tím jsem to patrně pokazil.

Teď máte nedobrovolnou pauzu, jak ji snášíte?

Pauza nebyla úplně dlouhá, dodělal jsem školu, s tím jsem spokojený, úplně nejspokojenější, tedy až na to zranění. Forma byla lepší a lepší a pak to přišlo. Všechno zlý je pro něco dobrý.

Hotovo. Ondřej Raška se může chlubit vysokoškolským diplomem, je veterinářem.

Takže teď jste zvěrolékař s diplomem?

Dodělal jsem veterinu v Brně, takže jsem doktor, teď bych chtěl dělat jednoznačně sport, nejde sedět na dvou židlích zároveň.

Neujede vám mezitím vlak, ve vědeckých oborech jsou stále nové a nové informace?

Máte pravdu, chtěl bych v tom být dvakrát do týdne, ale teď ne od nevidím do nevidím v práci. Ve sportu musím dělat věci ráno i večer a nejde zvládnout dvě těžké věci najednou. Chtěl bych si ještě něco odzápasit. Když bude MMA na dobrý cestě, budu pokračovat. Pokud ne, půjdu do práce.

Zápasníci MMA mají často také psy, bojová plemena, staráte se kamarádům o zvířata?

Zatím to spíš řeší můj táta, má kliniku, tam mu posílám kámoše, pokud mají nějaký problém. Sám mám psa, křížence se stafordem, je to taková dlouhonohá fenka.

Máte směr, specializaci, kam byste se chtěl ubírat po sportovní kariéře?

Vždycky mě bavila chirurgie, tam je vidět ta práce. Jde o spojení vědomostí s manuální zručností. Když uděláte rentgen a vidíte dobře sešroubovanou nohu, která byla zlomená, to se mi líbí. Naopak nemám rád internu, to je takové bádání něčeho v něčem.