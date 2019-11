Rekordní a nejvýdělečnější show. Lidé utratili desítky milionů za MMA v Praze

Rekordy jsou od toho, aby byly překonávány. Jeden sportovní milník padne za týden v sobotu 9. listopadu v O2 areně. Žádný hokej, tenis, basketbal, létající motorkáři. Do největší české haly přijde okolo 19 700 fanoušků na jiný sport. Organizaci OKTAGON MMA se podařilo vyprodat libeňský kolos na bojový sport MMA. Více lidí za patnáct let do této haly přišlo jen na koncert skupiny Metallica (20 174) a Kabát (20 083). „Zbývá osmdesát vstupenek, což znamená, že v celé hale nejsou dvě volná místa vedle sebe. Jednotlivé sedačky lidi ještě postupně vyzobou,“ řekl v pátek Ondřej Novotný, jenž je jedním z majitelů československé MMA stáje.

Co pro vás znamená vyprodaná největší česká aréna?

Jde o splnění našich snů a naší prozatímní cesty. Jak jsme říkali, půjde o maturitu. Divácky se akce už povedla, teď jde o dění přímo na místě, pro úspěch děláme vše.

První turnaj jste měli 10. prosince 2016. Splnily tři roky vaše očekávání?

Myslím, že i překročily. Jsme poměrně slušní vizionáři, ale v tomto ohledu nás výsledek předčil. Rozhodně jsme si nemysleli, že budeme druhou (třetí podle zdrojů O2arena.cz) nejnavštěvovanější akcí po Metallice za patnáct let O2 areny.

Jedemeeee boooombyyy. Ondřej Novotný jako průvodce galavečera Oktagon MMA.

Archiv: Ondřej Novotný

Téměř 20 tisíc lidí v hale na MMA, tohle se v Česku nikdo nestalo, proč to přišlo právě teď, proč lidé utratili desítky milionů za vstupenky?

Když budu trochu domýšlivý, tak v tom máme s Pavolem (Pavol Neruda, druhý majitel organizace) prsty. Do lidí všechno cpeme tři roky horem, dolem a děláme to dobře. Lidem jdeme naproti, vysvětlujeme. Peníze, které jsme vydělali, tak jsme skoro všechny investovali do posledního centu zpátky. Máme skvělý tým a inspirujeme se Ligou mistrů, a tou je UFC. Nikdy jsme nedělali akce pro krátkodobý zisk, ale proto, abychom vybudovali co nejsilnější firmu, a to se teď daří.

Půjde o váš nejvýdělečnější turnaj?

Suverénně, a to široko daleko v historii bojových sportů ve střední Evropě, tedy kromě Polska.

Přijde po 9. listopadu odměna v podobě dovolené, nového auta?

Volno si nedávám, počítám, že po 9. listopadu budu muset zaklepat na dveře všech možných firem, které s námi ještě nespolupracují a zeptat se jich, jestli jim poslední turnaj už otevřel oči. Dovolená bude v prosinci, v lednu.

Koho chcete oslovit?

Musíme mířit výš. Fanoušci utratili desítky milionů, ty my utratili taky, a to dokonce dopředu, takže jestli chceme pokračovat v tom, co děláme, budeme potřebovat více sponzorských peněz.

Co je nejdražší na příští sobotě?

Určitě karta bojovníků, když všechny sečtu. To je mnohonásobně dražší náklad než O2 arena. Poté samozřejmě promo, jenže tomu se věnujeme průběžně, těžko se definuje, protože se rozpouští postupně.

Jednou z propagací vaší akce je i spot s hercem a moderátorem Janem Krausem, jak jste přišli právě na něj?

Tuhle myšlenku jsem nosil v hlavě dlouho. Jak chodím, pozoruju, zapisuju si nápady do sešitu, co bychom mohli udělat. Jediná organizace na světě NFL dělá, že vyrobí spot, který se odehraje jen jednou. Je to brandová záležitost, nejde o reklamu, protože je stejně vyprodáno. Jde o frajeřinku. Přišlo mi, že teď je správná chvíle, tak jsme si příběh s Palem napsali. On navíc vymyslel zápletku, já rozpracoval text a hledali jsme osobu, která by byla vhodná pro obě země. Nakonec jsme si řekli, že to natočíme s Krausem, s nikým jiným.

Jaké bylo natáčení?

Bylo strašně těžký se k němu dostat, když jsem s ním už začal mluvit, bylo během pěti minut hotovo.

Za týden padne největší návštěva na MMA v Česku, předčí i únorové UFC. Co přijde dál, jaký chystáte trumf pro další měsíce?

Víc lidí nutně nepotřebujeme. Tady není fotbalový stadion, kam by přišlo o hodně více lidí. V Edenu bude víc o tři tisíce lidí? Karlos (Vémola) začal vyhlašovat Eden. Mně se líbí, jak on říká já, já, já. To ale není samozřejmě on, to jsme my společně. Ale chápu, k němu tohle pasuje. Když dáme pětadvacet tisíc, lidi řeknou wow a sednou si na prdel? Nemyslím si. Pro nás je nejdůležitější, abychom měli zápasníky, zápasy a příběhy, které chtějí lidi sledovat. A to si myslím, že máme vymyšlené na poměrně dlouhou dobu.

Co tedy plánujete pro rok 2020?

Něco vím, co nemohu říct, ale podstatné je, že se soustředíme na československou scénu a budeme úplně spokojeni s podobnou tour a přidáme Prime turnaje ve městech, kde jsou moderní arény pro šest až osm tisíc míst.

Teď máte ale v hlavě 9. listopad, co vy sám očekáváte, že se stane?

Očekávám, že všechno dopadne, ale umím si představit různé věci. Tři roky jsme budovali zápas Végh - Vémola. Teď tam mohou přijít a bude to jako Aldo s McGregorem, jeden dá první ránu a konec. Pak tam budeme všichni sedět a budeme nenaplnění, že za 13 sekund vše skončilo. Co s tím? Nebo jeden druhého přejede, a to bude pro lidi taky zklamání. Co předvede Pešta s Martínkem, co Petrášek, prohraje potřetí a nechá rukavice uprostřed oktagonu, co Gábor? V O2 areně bude hodně důležitých bojovníků. Od reakcí lidí na ně se bude odvíjet rok 2020.