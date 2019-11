Po souboji bastardů měl doktor práci, vyšil desítky stehů

„Přišlo mi, že by ho ještě mohli nechat bojovat, ale samozřejmě nejsem doktor. Co by se stalo, kdyby se mu ta rána ještě víc otevřela? Asi by měl akorát víc stehů a větší jizvu, ale nějaký závažný zdravotní následky si tam moc neumím představit. Newyorská sportovní komise je známá tím, že je přísnější, myslím, že kdyby byl zápas v Las Vegas, tak to v klidu nechají pokračovat," je přesvědčený Viktor Pešta, bývalý zápasník UFC, který bude v sobotu bojovat o titul těžké váhy organizace OKTAGON MMA s Michalem Martínkem.

Hlavní zápas večera, který na patnáct minut lidem vystřelil adrenalin do vyšších pater. Žádné zbytečné vyčkávání, tempo, přestřelky. Na obou bylo vidět, že boj prostě milují, život v kleci je jejich druhým domovem, kde jim je zkrátka dobře.

OMG !!! Nate Diaz is knocked down and bloodied. Jorge Masvidal is on 🔥🔥🔥#UFC244 pic.twitter.com/2nWlrFvLts — MMA India (@MMAIndiaShow) 3. listopadu 2019

„Ukončení zápasu je vždycky na posouzení daného doktora. Ty rány byly ošklivý. Hlavně ta nad okem. Je mi jasný, že by Nate pokračoval, i kdyby měl cut přes celou hlavu. Určitě se mohlo jít dál. Otázka je, jaké by to mělo potom následky, což musí posoudit právě doktor. Od toho tam je. Jsem přesvdědčený, že u nás by ten zápas zastavili už dávno," myslí si trenér Daniel Barták, který se v MMA pohybuje přes dvacet let.

Nick Diaz musel po zápase na šití. Stehů bylo potřeba opravdu dost.

Instagram: Dana White

Oba zápasníci vyinkasovali přes půl milionu dolarů, vítěz mohl být ale jen jeden. Vzhledem k zásahu lékaře visí ve vzduchu odveta, protože atraktivita obou jmen vyletěla opět o něco výše. Oba fanoušky bavili a splnili svoji bastardní pověst, tu, kterou mají rádi, tu, kterou se prezentují.

„Jestli bylo ukončení v pořádku, je na posouzeni lékaře z newyorské komise, která na zapas dohlížela. Myslím, že kdyby byl zápas jinde než v New Yorku, nechali by duel pokračovat," přidal svůj pohled Michal Hamršmíd, předseda Českého svazu MMA.

WOW!!! 😱😱



The doctor stops the fight, but Jorge Masvidal and Nate Diaz are all class and love the respect between both these guys.



MASVIDAL is the new BMF champion#RESPECT #UFC244 pic.twitter.com/UE50sK5RJK — MMA India (@MMAIndiaShow) 3. listopadu 2019

"Slušná štípaná. Jakmile rozhoduje doktor, tak do toho nekecám, tahle rozhodnutí nerozporuji. Nějaké úvahy co by, kdyby moc neuznávám. Jakmile rozhodčí řekne, že to nemá smysl, tak to nemá smysl," dodal zápasník Ondřej Skalník.

Jak to vidíte vy?