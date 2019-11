Jaké to je, když kopne kůň? Boj o krále těžké váhy vám tohle ukáže!

S jakou váhou půjdete do zápasu?

Budu mít okolo 108 kilo. (Pešta kila odhalí až při oficiálním vážení).

Co první vás napadne, když slyšíte jméno sobotního soupeře?

Sportovec, který se dostal do největší asociace světa a určitě tam nebyl náhodou. (5 zápasů v UFC v letech 2014/2017).

https://www.facebook.com/viktorpestamma/videos/536089593892814/

Kam řadíte sobotní duel ve své kariéře?

Jde o důležitý zápas, protože jdeme o můj pás. V hlavě si ale nepřipouštím nějakou zásadní důležitost. Jsem rád, že se něco děje.

Co bude vaší výhodou do zápasu?

Budu mít na své straně dav, protože jsem šampion a v Oktagonu mám šest zápasu v řadě. Podle sázkových kanceláří jsem outsider, tudíž je vůči němu (Peštovi) větší odpovědnost.

Sobotní galavečer bude vysílat O2 TV a má jít o rekordní sledovanost. „Atraktivní MMA turnaje dosahují sledovanosti jako přenosy z Fortuna ligy. Průměrná je přitom 125 tisíc diváků. Vzhledem k atraktivitě OKTAGONU 15 očekáváme, že o sobotní galavečer bude rekordní zájem a stane se tak nejsledovanějším MMA přenosem v historii O2 TV Sport,“ předpokládá tiskový mluvčí David Solnař.

V O2 areně bude téměř 20 tisíc fanoušků, což je český rekord na sportovní událost v této hale. Co s vámi udělá taková pozornost?

Tolik lidí se mnou nic neudělá, bude to maximální euforie, jsem zvyklý na lidi.

Co bude pro vás znamenat sobotní výhra/porážka?

Výhra bude znamenat, že se posunu ve světovým měřítku a dodá mi pocit zadostiučinění. Nad prohrou vůbec nepřemýšlím.

Titulový zápas je vypsán na pět kol. Ve kterém kole a jak zápas skončí?

Myslím, že to nebude zápas až do konce, ale co a jak se stane, to uvidíme už velmi brzy.

Druhou prosincovou neděli se máte ukázat na akci Choketopus Grappling Challenge, zde se můžete s Peštou potkat také jaké soupeři. Kdo bude mít v grapplingu větší šanci na výhru?

Nevím, kdo tam všechno je, bude, takže nemůžu soudit, bohužel.