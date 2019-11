Jak boxuje o český titul číšník? Mezi zápasy běhá po place mezi hosty

„Prohrál jsem finálový zapas se zkušenějším soupeřem (on má 250 zápasů, já jich mám 20). Soupeře jsem v prvním kole dobře trefil a byl počítán, ale nestačilo to, a tak jsem 'pouze' vicemistr ČR. Děkuji všem, co mi fandili, ale hlavně děkuju Michalovi Soukupovi a Jirkovi Havlovi. Byly to čtyři dlouhý dny, ale jede se dál," napsal na Facebook Klabeneš.

Vyřazovací boje probíhaly od čtvrtka do soboty, neděle patřila jen finalistům. Mezi nimi byl také číšník, který si mezi zápasy odskakoval do práce, roznášet. Ostatní regenerovali, on musel na šichty mezi hosty.

Ve třiadvaceti letech zažil premiéru na republice, která se často nevidí. Postupně přešel přes tři soupeře, čtvrtý na něj čekal v Lucerně. Profesionál Šerban.

„Ten kluk je tak trochu grázl, ale také srdcař, kterého znám od dětství. A pracant. Hele, před osmifinále běhal po place, protože je číšníkem, pak boxoval. Před čtvrtfinále a semifinále také. Jen dneska měl volno," citoval profiboxing.cz trenéra Michala Soukupa.

Mistrovství České republiky v boxu se vrátilo do legendární Lucerny po čtyřiceti letech. Zde v neděli večer proběhly finálové souboje o pásy šampionů. Poprvé se mohli zúčastnit bojů také profesionálové. Fanoušci viděli celkem šest ženských a osm mužských duelů.