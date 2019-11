Vyprodaná hala, nebo dvorek? Martínek bude bit, vzkazuje Pešta před titulovou bitvou

„Říká se, že nadcházející zápas je vždycky ten nejdůležitější v kariéře, a tak k tomu přistupuju i já. Když se na to pokusím podívat objektivně, tak je jasné, že jsem už měl mnohem větší zápasy, ale nemusely být nezbytně důležitější. Tenhle zápas je naprosto klíčový pro mojí pozici na domácí scéně, to je jistá věc," vnímá Pešta tíhu okamžiku.

V letech 2014 až 2017 zápasil v UFC, nejprestižnější MMA organizaci. O vstup do americké miliardové společnosti se snažil také Martínek, ale v draftu neuspěl. Teď jdou proti sobě.

Co oběma probleskne hlavou, když slyší jméno rivala? „Napadne mě, že je to můj sobotní soupeř a že bude bit," pálí Pešta před fightem. „Je to sportovec, který se dostal do největší asociace světa a určitě tam nebyl náhodou," hlásí zase Martínek.

Pešta ještě nikdy s žádným Čechem neprohrál. Má více zápasů, zkušeností, postavil se těžším protivníkům - 15 výher a 5 porážek. Martínka také žádný domácí bojovník nepokořil a celkově si drží bilanci 7 vítězství a 1 prohry. Favorit je daný, jenže v MMA je možné vše, nic není jisté a v těžké váze tohle platí dvojnásobně.

V O2 areně čeká bojovníky zápas na pět kol. Všichni ostatní jedou na tři. I Karlos Vémola s Attilou Véghem mají v plánu tři pětiminutovky. Vyprodaná arena se bitvy těžkých vah dočká jako předposledního duelu na kartě. Do haly dorazí bez pár stovek 20 tisíc lidí.

„Už jsem zápasil i před více lidmi. Člověk je samozřejmě vnímá, když nastupuje, ale jakmile se zavřou dveře od klece, tak už jsem to jen já a můj soupeř. A je jedno jestli zápasíme před vyprodanou halou, nebo u někoho na dvorku," nepřipouští si Pešta tlak fanoušků. Už pár adres projel. Mimo UFC zápasil v zahraničí také pod Fight Nights Global, Heroes Fighting, EMMA a RCC. Martínek si prožil pod zahraniční organizací střet v červenci na Dana White's Contender Series Season.

Ptát se na výsledek je zbytečné. Nikdo nechce prohrát. I Pešta to dobře ví. „Novináři se na to vždycky ptají, jako by čekali nějakou seriozní odpověď. Taková věc se moc předpovědět nedá, a i kdybych to měl nějak naplánované, tak si to nechám pro sebe," je nekompromisní zápasník, který vyrostl v Penta gymu Praha. V posledních letech se ale připravuje převážně v Americe.

Pešta vs. Martínek. Bitva podle pravidel MMA, tím žije nyní český fanoušek bojových sportů. Za pár týdnů se mohou potkat opět, jen na jiné akci. V prosinci proběhne v Praze akce Choketopus Grappling Challenge.

„Ještě není stoprocentně jisté, jestli tam nastoupím. Nicméně, myslím si, že v grapplingu bych měl ještě větší výhodu než v MMA," vysílá Pešta další jasnou odpověď.