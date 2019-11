Zhroucený Vémola. Nevím, co se mnou bude, sny se mi rozplynuly

Můžete popsat zápas s Attilou Véghem?

Všechny sny se mi rozplynuly, byl jsem kousek od UFC, teď nevím, co se mnou bude. Měl jsem si jít v zápase po svým. Možná jsem nerespektoval jeho údery, nemyslel jsem si, že budou tak tvrdý. Říkal jsem si, že když mě párkrát trefí, hodím ho potom.

Co se přesně stalo?

Nevím, ten fight nemůžu střízlivě okomentovat, aniž bych se na něj podíval, zatím to mám z doslechu. Dneska večer se podívám, kde jsem udělal chybu.

Karlos Terminátor Vémola padl. Dostal K.O. od Attily Végha

Sport.cz

Prohrál jste největší zápas své kariéry?

Každý zápas je strašně důležitý. Kdybych nevyhrál ten předtím, tenhle tu nemusel být. Každý zápas vás posune k té jedné věci. Teď je problém ten, že československému šampionovi se sen splnil a mně se všechny sny rozplynuly.

Attila Végh Co jste říkal na slovní provokace soupeře před zápasem? Vůbec mě jeho řeči nevytáčely, v MMA jsem si už něčím prošel. Už jsem měl nějaké soupeře, kteří byli více psychopatičtí. Tohle mi nic nedělalo, už to bylo směšné, jak se rozkokošil. Dělal to ale dobře, kvůli němu je MMA tam, kde je. Kdyby nebylo Karlose, zápas není tak vyhajpovaný. Bude odveta? Měl jsem brutální cíl, ten jsem udělal, teď se musím dát trochu do kupy. Já jsem ho teď porazil a proč bych s ním šel. Teď na to neumím odpovědět, možná časem. Pro mě je hotovo.

Co dál?

Hlavní bude se s tím vypořádat v hlavě a zamyslet se, co teď se mnou bude. Vždycky, když jsem takhle blízko (ukazuje na rukách) svému snu... nejdříve jsem měl osm vítězství a smlouva od UFC byla skoro na stole. Teď jedenáct výher a snu jsem byl opravdu blízko, zase to je pryč. Co se mnou, nevím.

Čekáte narození dcery, pomůže vám tento fakt zapomenout?

Jiný myšlenky jsou jiná věc, kariérní posun je druhá věc. Samozřejmě v životě mám kolem sebe spoustu krásných věcí - přítelkyni, děti atd. Ale co se mnou v kariéře? UFC je pryč. Nevím. Titulový zápas v 84 v Oktagonu? Tam nikoho nemají. Baba Jaga? Budeme muset někoho přivézt. Rematch s Attilou. Jestli mi dá československý šampion šanci, tak po tom budu muset samozřejmě tvrdě jít. Když se mi nepodaří sen, dostat se do UFC, tak můžu být první, který porazí Attilu dvakrát. Když ho porazím v příštím zápase, tak by byla další odveta, byla by tu trilogie. Asi je ale těžký mluvit takhle hodně dopředu.

Pohled promotéra Ondřeje Novotného Karlos se vždycky odrazil, je to Terminátor, dokázal to, doručil vše, co řekl. Jak řekl Attila, prostě bez Karlose by tohle nebylo. Byť se mu zdá, že je teď všechno pryč, tak já vím, že není. Ještě s oběma kluky hodně dokážeme.

Chcete odvetu?

Já teď všechno ztratil, pokud by byla odveta, půjdu tam s člověkem, který nemá co ztratit. Přepnul bych se do svého módu, ale nechám to na nich. Já rematch vyloženě nepotřebuju.