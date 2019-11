Vémola se nevzdává. Nedovolím, aby se mi zbortil sen pro jednu ránu. Pešta má zlomenou čelist

„Tolik pozitivních zpráv jsem od vás nedostal ani po vyhraným zápase. Co mi teď píšete, to mi dělá strašnou radost, to mě motivuje zpět. Attilovi se sen splnil a já teď budu jeho noční můrou. Půjdu tvrdě pro svůj rematch, který si myslím, zasloužím, protože se mi zbortil sen, který tu buduju šest let a já nedovolím, aby se mi zbortil pro jeden úder, pro jednu ránu," nechal se necelých čtyřiadvacet hodin po K.O. slyšet Vémola.

Na odvetu ale musí být dva, zatím to vypadá, že chuť si dát československé repete má jen Vémola. "Měl jsem brutální cíl, ten jsem udělal, teď se musím dát trochu do kupy. Já jsem ho teď porazil a proč bych s ním šel. Teď na to neumím odpovědět, možná časem," nechal se po zápase slyšet Attila Végh.

Svůj vzkaz fanouškům poslal také Pešta. A to z prostředí, kde nikdo nechce být - z nemocniční postele. Po vyšetření ví, že ho čeká operace.

Zmrtvýchvstání Michala Martínka. V titulovém zápase v těžké váze zlomil čelist Viktoru Peštovi

„Hned v úvodní výměně jsem inkasoval tvrdý úder, který mi zlomil čelist. V tu chvíli jsem si to ještě neuvědomil, ale cítil jsem, že s mojí pusou není něco v pořádku. Nejdřív jsem myslel, že mi vyrazil zub, protože jsem cítil, že mám mezi zuby mezeru. Snažil jsem se na to nemyslet a pokračovat v zápase. Ale jak zápas pokračoval, cítil jsem víc a víc, že se mi čelist posouvá. V momentě, kdy jsem začal wrestlit a on mi odtlačil rukou obličej, cítil jsem, že se mi čelist rozjela úplně na volno a bylo jasné, že nemůžu pokračovat," popsal Pešta na facebooku průběh zápasu ze svého pohledu.

V červenci 2018 zlomený nos a dlouhé měsíce léčby po bitvě v Jekatěrinburgu. Následky srážky s ruským medvědem mu připomínala speciální maska, tu musel nosit pří trénování po střetu s Alexandrem Jemeljaněnkem. V Praze mu sanici posunul Michal Martínek, šampion těžké váhy, který svůj pás obhájil.

Boráros na pozápasovou tiskovou konferenci nepřišel, důvod byl jasný. Pokud se podíváte na jeho obočí, je jasné, že měl jiné starosti.

Gábor Boráros a jeho tržné zranění. Kvůli této díře rozhodčí ukončil duel, zdraví bylo na prvním místě.

Drtivá většina bojovníků, kteří opustí klec po zápase, odejde s nějakým šrámem. Modřiny za pár dnů zmizí, obočí sroste, nakopaná noha bolí pár týdnů, zlomený nos, sanice, tady už jde o měsíce. Nejhorší jsou ale zlomené duše, které ví, že se nemohou vrátit. V sobotu dostala nepříjemný zářez polovina zápasníků, ale všichni se mohou vrátit.

Teď mohou být na dně, vidět kolem sebe jen černý svět, jako Attila Végh v červnu, když ho v Bratislavě ukončil Virgil Zwicker. Mnozí ho poté odepisovali před 9. listopadem, kdy šel do klece s Vémolou. On ale nepadl a předvedl vítězný návrat ve velkém a přesvědčivém stylu mistra. Stačilo 124 sekund a vše bylo jinak, totální obrat. A tohle mohou zažít i ti, kteří v sobotu nevyhráli. V MMA nikdy nevíte, proto přitahuje tolik lidí. Tady se píšou příběhy, které nemají napsaný scénář, v kleci je tady a teď.