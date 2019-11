MMA trumflo fotbal i hokej. Rekordní turnaj sledovali fanoušci v 48 zemích. A také dva lidi v Grónsku

„Galavečer hodnotím velkolepě. Pro mě osobně bylo nejdůležitější, abychom uspořádali turnaj, který to fakt zlomí, aby se všichni dozvěděli, co je Oktagon, což si myslím, že se povedlo téměř v maximální možné míře," řekl Sport.cz Ondřej Novotný, jeden z majitelů největší československé MMA stáje.

Večer nabídl 11 zápasů, 9 jich skončilo v prvním kole. Takto dopadl i hlavní duel večera. Favorit Karlos Vémola padl, když ho poslal k zemi Attila Végh. Scénář, který měl Terminátor připraven, vmžiku zrezivěl. Čtyřiatřicetiletý zápasník po 11 výhrách a 4 letech prohrál, což si vyžádalo bouřlivé diskuse mezi fanoušky.

„Překvapilo mě i nepřekvapilo, jak jsme my Češi krutí. Jak vzali Karlose hákem. Trošku jsem doufal, že se to nestane, ale stalo se. Je to hustý. Když se bude sbírat, bude mít nějakou sérii, určitě to bude pro jeho příběh zajímavý, lidi mají rádi, když i neporazitelný občas prohraje. Když přišel na tiskovku a řekl, že je tu konec jeho snu, tak to bylo hodně smutný. Šlo o uvědomění si nejkrutější reality," přiznal Novotný emotivní okamžiky sobotní noci.

O2 arena byla v sobotu vyprodána, a to do posledního místa. Do největší české haly našlo cestu 19 344 lidí, což je za patnáct let historie O2 areny největší návštěva na sport a třetí nejvyšší celková návštěva. Více měly už jen skupiny Metallica a Kabát. Ty se přehouply přes 20 tisíc.

Galavečer byl rozdělen na dvě karty, první vysílala organizace OKTAGON MMA na svém placeném kanálu, přes takzvané PPV. „Zaznamenali jsme rekordní zájem, ale čísla nechceme zveřejňovat. Zajímavé je, že si přenos koupili lidé ze 48 zemí celého světa. Třeba také Uganda, Samoa, dva lidi v Grónsku, Island," prozradil Novotný.

Hlavní kartu v Česku vysílala televize O2 TV Sport a na Slovensku JOJ Plus. Na Slovensku šlo až o 217 tisíc diváků a hlavní zápas dosáhl 10,5% podílu na trhu a stal se nejsledovanějším programem slovenské televize od června 2018. Na základě informací Sport.cz se sledovanost na O2 TV Sport přehoupla přes 200 tisíc diváků, což je více než lidé průměrně sledují na této stanici českou fotbalovou ligu a hokejovou extraligu.

Sledovanost sportů na O2 TV Sport Fotbalová liga průměr sledovanosti 125 000 diváků Hokejová extraliga top zápasy přes 100 000 diváků Derby Sparta - Slavia rekord 242 000 diváků MMA - OKTAGON 15 více než 200 000 diváků

„Čísla nejsou ještě přesná, ale v Česku a na Slovensku se v televizi dívalo hodně přes půl milionu lidí. Nevím, jaký je přesný koeficient, protože do toho se počítají bary a hospody. K tomu ještě zahraničí. Myslím, že celkově milion v pohodě padl," odhaduje Novotný, který měl před turnajem jedno přání, a to se mu vyplnilo.

Přál si, aby bylo vyprodáno a lidé zaplatili na vstupenkách částku, která bude rekordní pro O2 arenu a překoná i koncert Karla Gotta. „Co já vím, překonali jsme Karla Gotta, jsme nejdražší jednodenní akce v historii O2 areny."

Další turnaj, Oktagon 16, je na programu v březnu v Ostravě, kde je planovaná kapacita 11 600 míst. Nyní je prodána téměř polovina vstupenek. „Lístky se prodávají líp než na Oktagon 15 v O2 areně. Za dva dny máme prodáno přes 5500 lístků. Teď jedeme na vlně a tohle jsme chtěli. K tomu prodáváme lístky na další turnaj Oktagon Prime 3, tomu jsme se chtěli vyhnout, abychom nabízeli dvě akce najednou, přesto se oba turnaje prodávají velmi dobře," je spokojený Novotný.

Kdy a co překoná sobotní návštěvu, rekordní sledovanost MMA v Česku a na Slovensku? Šanci by měla odveta mezi Vémolou a Véghem.

„Když bychom z toho chtěli vytřískat maximum, tak najdu 100 argumentů, proč by měla být odveta hned. Není to něco, kam bych to ale tlačil. Mně se líbí zachování sportovní stránky. Je to show, byznys, ale sportovní stránka by měla u nás a těchto lidí zůstat zachována. V mé hlavě je, že pokud Karlos odvetu chce, bude se k ní muset trochu probojovat. Jestli to budou jeden, tři zápasy, nevím, záleží také na soupeřích. On ji chce a udělá vše, aby ji získal, těším se, že bude tou noční můrou, to nás bude všechny bavit," tipuje Novotný možnou budoucnost.