Bitva o krále odtajněna. Polský dynamit má zastavit slovenský ranař

Pokud někdo získá přezdívku Dynamit, měli byste být na pozoru. Tento příměr si vysloužil zápasník MMA Mateusz Legierski, který pod organizací OKTAGON MMA šel třikrát do bitvy a třikrát své soupeře před limitem ukončil. Tvrdost, odolnost, to je jeho razítko, které drtí. Díky svým výkonům si vysloužil odměnu, 15. února bude na OKTAGON PRIME 3 bojovat o mistrovský pás s Miroslavem Štrbákem, který má na své pažbě už patnáct K.O. ukončení. Polák se Slovákem v Šamorínu, tohle bude řežba lehkých vah, které mají ale v rukou granáty.

"Lehká váha potřebuje svého krále. Legierski si říká o pás od svého prvního vystoupení. Vyzvat s tak málo zápasy bojovníka, jakým je Štrbák, to chce opravdovou odvahu. Mateusz dostane šanci stát se prvním zahraničním šampionem, ale Štrbák bude na domácí půdě hájit to, co si za roky kariery poctivě vybudoval. Čeká nás možná nesmiřitelných pět kol fantastického MMA a jistě pak první šampion této váhy!" těší se na bitvu promotér Ondřej Novotný.

Po bantamové, welterové a těžké váze je tu čtvrtý pás, který chce největší československá MMA stáj udělit. Jeden se chystá pro lehkou váhu. Zápas bude vypsán na pět kol po pěti minutách. Při stylu ukončení by možná slušela poznámka - není to zbytečně moc?

Miroslav Štrbák vs. Mateusz Legierski. Kdo vybojuje mistrovský pás?

OKTAGON MMA

Dynamit Legierski ukončil v Oktagonu předčasně tři protivníky, z devíti vypsaných kol mu stačila necelá čtyři kola, kdy byl v provozu. Mezi profesionály má třiadvacetiletý Polák celkové skóre 5:0.

Polák ve vyprodané O2 areně Jakub Bahník a proti němu Mateusz Legierski. Dva střelci v kleci, kteří ukázali, že jsou rychlí a nebojí se rány. Konečnou přestřelku neustál Bahník, soupeř ho v postoji trefil přesně na bradu, zasáhl vypínač a on se sesul na podlahu, čisté K.O. Konec v prvním kole, tentokrát ve třetí minutě.

Tři zápasy, tři knokauty. Polský DYNAMIT Legierski je v OKTAGONU nezastavitelný! pic.twitter.com/dgzCshhFlF — OKTAGON MMA (@OktagonOfficial) 13. listopadu 2019

O sedm let starší Štrbák má za sebou osmadvacet duelů, k tomu nasbíral zkušenosti v mnoha zahraničních organizacích a drží si bilancí 18 vítězství, z toho 15 K.O.! Oba bojovníci znají karty svého soka, kdo vytáhne v půlce února trumfy a porazí druhého? Polák může být prvním cizincem, který může uzmout mistrovský pás československé stáje.

V těžké váze vládne Čech Michal Martínek, ve veltru David Kozma, v bantamové váze je králem slovenský zápasník Tomáš Deák. Teď je na řadě lehká váha. Komu věříte?