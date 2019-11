Získal Vémolův skalp, teď se objevil před kamerou. Végh si zahrál ve filmu vojáka

Ze zápasníka MMA vojákem v romantickém dramatu. Čtyřiatřicetiletý Végh navlékl mundůr a postavil se před kameru. Celkem natáčel tři dny.

„Bylo to trochu odlišné, ale už jsem natáčel jiné projekty, takže to nebylo moc nové, ale filmová role byla nová. Doufám, že v budoucnosti něco přidám, víc než jen pět minut," svěřil se Végh serveru cas.sk.

Na place mu filmaři vysvětlili roli, protože šlo o zahraniční produkci, vše se odehrávalo v angličtině. „To bylo těžší, neumím moc anglický jazyk. Řekl jsem režisérovi, aby mi to zkusil zjednodušit, abych používal jednodušší slova, jako come on, kill you. Myslím, že jsem to zvládl," usmál se Végh, kterému se v civilu vojenská služba vyhnula.

Dalšímu natáčení by se slovenská legenda bojových sportů nebránila, ale upřednostňovala by své požadavky. „Chtěl bych si zahrát jakoukoliv roli, když se tam nebude mluvit, ale bude se tam bít a střílet. Takhle bych zahrál celý film sám," dodal dobře naladěný Végh, který nyní neřeší případnou odvetu s Vémolou. Očekává radostnou událost.

Véghova slova po zápase s Vémolou "Celé čtyři měsíce jsem makal jako blázen, jen abych porazil Karlose. Stranou jsem dal emoce, že bych někde vyskakoval. Také jsem dal bokem sociální sítě, řešil jsem jen reklamy, abych měl z čeho žít. Měl jsem mentálního kouče, který mi brutálně pomohl. Strava, vše bylo brutálně nastavené."

„Vyhrál jsem, získal velmi vzácný skalp. Jak jsem řekl po zápase, jestli odveta bude, nebude, teď čekáme dítě s manželkou a užijeme si to. Uvidíme, co bude v budoucnu."

Attila Végh jako voják ve filmu Malá ríša.

