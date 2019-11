Extrém! Se 175 kily se upsal boxu bez rukavic

První, co vás napadne, když uvidíte jeho fotku? Patrně slovo monstrum. Ano, iránský Hulk Sajad Gharibi, to je extrémní kulturista s nebývale nafouklou postavou. Před pár měsíci se objevila informace, že vyzkouší MMA zápasy, nyní se má pustit do boxerského zápasu bez rukavic. Co se vše může přihodit? Vzhledem k jeho proporcím může jít o odvážné představy. Sedmadvacetiletý Iránec měří 186 centimetrů a váží 175 kilo.