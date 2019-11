Nálož řízků jako důkaz hladu po výhře. Co předvede mistryně světa, která trénuje s kluky?

Nálada organizátora Lukáše Konečného i části boxerů před akcí je pohodová. Do turnaje zbývá týden. Fanoušci se mohou těšit na deset zápasů. Akce, kde na přípravu nebylo dostatek času, rozhodnutí padlo před pár týdny.

„Co se týče tohoto turnaje, měl jsem si vzpomenout dřív. Pro příští rok bych chtěl naplánovat tři, čtyři akce, vybrat místa, domluvit se s televizí a začít shánět sponzory. Pak by mohlo vše jít líp a fungovat," řekl při setkání s médii Konečný.

Boxerka Fabiána Bytygi s trenérem Lukášem Konečným.

Archiv: Fabiána Bytygi

Teď má v hlavě ale Kladno a poslední listopadový den. Zde bude jeho třiadvacetiletá svěřenkyně obhajovat světový titul.

„Nějaké zápasy soupeřky Fabiany jsme viděli, má otočený postoj, uvidíme, jak to Fába skousne, to poznáme až v zápase. Měli jsme sparingy, ale holky nechtějí moc jezdit. Spárovala i s juniory, což není špatný, ale nejsou to holky, těch je málo a sehnat podobný styl soupeřky je těžký," přiznal menší komplkace trenér a manažer v jedné osobě.

Při první obhajobě světového pásu Bytyqi v dubnu s Maríou Soledad Vargasovou remizovala, teď má před sebou další Mexičanku. Arrazolaovou chce porazit, aby nebylo pochyb o majitelce titulu. Místo v Ústí nad Labem se tentokát postaví do ringu v Kladně.

Soupeřka má za sebou 44 zápasů a je o šestnáct let starší. „Uvidíme, jestli bude problém, že má třikrát více soubojů, na zápas se ale těším. S opačným gardem se normálně nesetkávám, ale trénovala jsem na něj," řekla Bytyqi, která kvůli nedostatku sparingů boxovala i s kluky.

S jedinou porážkou v kariéře se představí v kladenské sportovní hale i jedenadvacetiletý Šálek, ten změří síly se Sebastianem Hladunem z Polska.

"Pro Tomáše jsem měl velký problém sehnat soupeře. Oslovovali jsme hodně potencionálních boxerů, ale nikdo nechce. Museli jsme sáhnout do zahraničí, což je finančně náročnější. Chceme po něm už lepší výkon, než předváděl. O soupeři nic nevíme, viděli jsme jeden sparing, tam nebyl špatný, ale bylo to asi patnáct sekund," usmál se Konečný.

„Mně to je jedno, v amatérech jsem taky nevěděl, proti komu jdu. Pokud to tedy nebyli Rusáci, tam jsme věděli. Viděl jsi ten talíř, stejně hladovej jsem i do zápasu," ukázal Šálek na poloprázdný talíř, ze kterého spořádal polovinu přineseného kuřecího.

Tomáš Šálek, vyhraje v Kladně?

Facebook: Tomáš Šálek

Jediný zápas prohrál v dubnu, porazil ho Pavel Šour. A výkon české boxerské naděje pořádně rozčílil trenéra Konečného. „Poučil jsem se, mám na desetikolový zápas. Když jsem na zápas pak koukal, byl jsem na sebe hodně naštvaný, až mi vylezly žíly, proč jsem nedělal to co při tréninku," kál se boxer, který trénuje v Ústí nad Labem. "Při zápase jsem mu nadával, dokonce jsem se ho snažil pochválit, což já normálně nedělám, ale nic nepomohlo," vrátil se k porážce Konečný, kterému ještě dnes vyskočí tep při vzpomínace na 6. duben.

Pokud Šálek za týden vyhraje, v plánu má už další duel, a to v zahraničí. „Pokud to klapne, mohl by boxovat o juniorský světový titul 18. ledna se stájovým kolegou Peterem Kadiuerem v Německu. Tam on je velká hvězda, samozřejmě Šálek musí nejdřív vyhrát v Kladně," dodal Konečný.

„Známe se, v listopadu 2015 jsme spolu spárovali, byl lepší, ale to já začínal. Vyhrál Evropu, svět, olympiádu mládeže, Evropu do 22 let," vyjmenoval Šálek úspěchy dalšího možného soka. V profesionálním ringu má Kadiru šest výher a je bez porážky, Šálek drží skóre 10:1.