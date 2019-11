Už nikdy mě neodepisujte, protože já tady budu pěkně dlouho, vzkázal český Král severu

Kouzlo bojových sportů je, že nikdy nevíte, co se stane v další sekundě, co přinese následující úder, pohyb. Důkazem toho jsou dva zápasy MMA z víkendového galavečeru FUSION-Fight Night series, který se uskutečnil v Brně. Nekompromisní K.O. předvedl Jan Malach v duelu s Jaroslavem Jartimem. Parádní obrat a výhru si připsal také Denis Farkaš, který jedním zvedákem otočil vývoj duelu a Pawel Korowczyk neměl šanci. Dvě výhry v 1. kole po verdiktu K.O.

„Jako blesk z čistého nebe přišla pravačka, kterou si Malach nabíjel," takto okomentoval vítěznou trefu komentátor na O2 TV Sport.

Malach si po jedné výhře a dvou porážkách z minulých třech duelů připsal dvanácté vítězství, ve statistikách MMA má také deset porážek. A právě poslední radost v kleci ho hodně nabudila, což předvedl i po zápase. Tento fight ukončil tři sekundy před koncem prvního kola.

„Podívejte se na mě, pořádně si mě prohlédněte. Pořádně si mě prohlédněte. Už nikdy mě neodepisujte, protože já tady budu pěkně dlouho. Buďte rádi, že to je přímý přenos a nemůžu mluvit sprostě. Já tady budu pěkně dlouho," vzkázal všem zápasník, který má přezdívku český Král severu.

Porci adrenalinu dal fanouškům také Farkaš. Ten se dostal pod velký tlak, ležel na zádech a dostával od Poláka pravidelný příděl v prvním kole. Rozhodčí ho upozorňoval, že musí být více aktivní, jinak zápas může ukončit. A podařilo se. Když se dostal z nevýhodné pozice a postavil se na nohy, pustil se do soupeře a předvedl velký závěr, který ukončil přesným zvedákem, až Korowczyk nadskočil. Hotovo.

„Boby centrum se úplně zbláznilo a Denis Farkaš to dokázal. Je to neuvěřitelný blázen, blázen v dobrém slova smyslu. Tady to ukázal," zhodnotil výkon vítěze nadšený komentátor.