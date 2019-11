Prodal jsem duši ďáblu a musím pykat, kaje se hříšník

Dillashaw si vzal kůru před zápasem s Henrym Cejudem, po měsících se přiznal k úmyslnému užívání erytropoetinu - EPO, které zvyšuje tvorbu červených krvinek a následně vede ke zvýšení fyzické výkonnosti. "Vzal jsem EPO, moje tělo začalo kolabovat," obhajoval se poté.

Američan používal zakázanou látku před titulovým zápasem s Cejudou, ten se uskutečnil letos v lednu na UFC 143 a později odhalený hříšník prohrál po 32 sekundách.

https://www.facebook.com/tj.dillashaw/videos/545171002976412/

„Vzal jsem si lék na chudokrevnost zvaný Procrit, kde je hlavní složkou přípravku Erythropoietin (EPO). Pomáhá obnovovat krevní buňky," přiznal Dillashaw, který shazoval do váhového limitu 61 kilo. Zápasník byl na přísné dietě a dostal se až na denní příjem 1600 kalorií. K tomu trénoval a připravoval se na zápas. Přesto!

„Žádné výmluvy. Udělal jsem chybu. Prodal jsem svou duši ďáblu. Nechtěl jsem se ráno probudit a trénovat. Musel jsem zhubnout větší váhu a nechtěl jsem chodit do posilovny, nechtěl jsem běhat a nechtěl jsem dělat to, co jsem musel udělat," pověděl také zápasník, který udělal ostudu sobě i samotnému MMA, za což také sklidil kritiku.

Kvůli zákazu si v MMA zápas ještě dlouho nedá. Vrátit se může až na začátku roku 2021. Dillashaw vyhrál v oktagonu 16 zápasů a 4 prohrál. Až se postaví k duelu číslo jedenadvacet, bude mít trest za sebou, ale všichni budou vědět, že se vrací ten, který podváděl a prodal duši ďáblu, aby uspěl. Přesto neuspěl, prohrál.