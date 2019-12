Soupeř je na světě. Do cesty českého samuraje se postaví bojovník s 20 zápasy v UFC

Bude nahánět Dobermana. Japonská organizace Rizin FF odhalila jméno soupeře pro českého zápasníka MMA Jiřího Procházku. Šampion polotěžké váhy bude ve svém posledním duelu z podepsané smlouvy hájit mistrovský pás v polotěžké váze. Proti němu se postaví C.B. Dollaway, který má přezdívku The Doberman. První obhajobu český samuraj zvádl, když porazil Fabia Maldonada.

Šestatřicetiletý Američan má v MMA za sebou 26 zápasů, 17krát vyhrál a 9krát prohrál. Do Rizinu přichází z UFC, kde působil od roku 2008 a stihl zde dvacet duelů. Zápasil také s Michaelem Bispingem, se kterým prohrál v roce 2015 na body. Předtím prohrál s Lyoto Machidou. Poslední výhru si připsal v březnu 2018, když porazil Hectora Lombarda, následně prohrál v září s Khalidem Murtazalievem. Nyní ho čeká po více než roce český bojovník z brněnského Jetsaam gymu.

„Pro obhajobu nám jméno vybrali organizátoři. Jde o jejich rozhodnutí a my na něj kývli. Dollaway přichází z UFC, kde byl více než deset let. Nejde o jméno, které by zvonilo českému fanouškovi, ale má za sebou dvacet zápasů v UFC, což je vizitka, která o něčem svědčí," okometoval soupeře Procházkův trenér a manažer Martin Karaivanov.

Procházka po vítězně obhajobě nad Maldonadem Necelé dvě minuty, K.O. a konec zápasu. Přesně 109 sekund. „To mě trochu překvapilo, ale od začátku jsem věděl, jak chci zápas směřovat. Radši počítám s tím, že to bude delší, že budu muset pracovat, že se nadřu. Takto získávám větší jistotu do svého výkonu. Tenhle zápas vyšel nakonec podle nejlepších představ."

Procházka je o devět let mladší, přesto má za sebou už 29 zápasů v MMA, tedy o tři více než soupeř (25 výher, 3 porážky a jedna remíza). Pětadvacetkrát jeho zápas skončil v prvním kole! Naposledy odešel poražen v roce 2015, když byl nad jeho síly Muhammed Lawal, tomu letos porážku vrátil a český zápasník vybojoval titul japonské organizace. Ten následně obhájil v dubnu, když po 109 sekundách knokautoval Fabia Maldonada.

Jiří Denisa Procházka s trenéry Jaroslavem Hovězákem (vlevo) a Martinem Karaivanovem..

Procházkův soupeř se řešil dlouho, nakonec dopadla varianta, se kterou moc tipérů nepočítalo. Hovořilo se také o sjednocovacím titulu s organizací Bellattor a Ryanem Baderem, z tohoto výživného menu na konci tohoto roku ale sešlo.

21. duben 2019 Hrdost a touha po vítězství z něj jen sálala. Dočkal se radosti a loučil se opět s vlajkou. Český zápasník MMA Jiří Procházka vybojoval v Jokohamě na galavečeru organizace Rizin FF mistrovský pás v polotěžké váze do 93 kilo, když porazil Američana Muhammeda Lawala. Právě si zapsal největší mezinárodní úspěch českého MMA.

Pokud Procházka v Rizinu titul obhájí, bude se chtít patrně posunout v kariéře dále, sám několikrát řekl, že chce bojovat s nejlepšími bojovníky. Ve hře je tedy především Bellator a UFC.

„Situace je taková, že sbíráme informace, o Jiřího je zájem, ale budoucnost budeme řešit až po prosincovém duelu. Myslím, že by nebylo nyní fér se pouštět do nějakých spekulací. Možnosti jsou, z toho vyplývá, že není jedna," řekl k možné další smlouvě Karaivanov.