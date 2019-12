Česká královna je na sebe pyšná. A má důvod!

Soupeřka byla o šestnáct let starší, překvapilo vás, že s vámi vydržela všech deset kol?

Musím říct, že mě nepřekvapila, od Mexičanky jsem očekávala, že bude tvrdá od začátku do konce. Byla jsem připravená.

První vaše obhajoba skončila remízou, boxovala jste nyní více takticky, opatrně?

Snažila jsem se o to, chtěli jsme s trenérem boxovat z ústupu. Zkusili jsme to a celkem to i vycházelo. Chtěli jsme okolo soupeřky hodně tančit, hodně se hýbat. Přední hák ji chodil, ale nic moc jsem ho necítila, spíš zadní jsem cítila, když ji trefila.

Trenér Lukáš Konečný byl v rohu hodně emotivní, bylo to více než kdy jindy?

Chudák bude víc a víc emotivní s každým dalším zápasem. Chtěl po mně nějaký výkon, takže ho chápu. Mrzí mě, že jsem třeba neudělala tři údery, který chtěl, ale jela jsem si to ve standardu, abych pás udržela.

Co vás teď čeká?

Užiji si Vánoce, dám si odpočinek a potom další obhajoba. Sama jsem zvědavá, co přijde.

Co obhajoba v Mexiku?

Mně by tohle absolutně nevadilo. Pěkně k moři, ohřát se, pobýt tam týden, nestěžovala bych si (smich). Jednou budu muset vyjet do ciziny, počítám s tím. S každým dalším zápasem dělám pokroky, připravila bych se.

Před zápasem jste se fotila s Karlosem Vémolou, to bylo pro štěstí?

On je výborný sportovec, uznávám ho, takže jsem ráda, že mám tuhle fotku ve sbírce.

Vyjádřil vám podporu?

Asi úplně ne, dneska ho otravovalo tolik lidí, že se divím, že se ještě vyfotil.