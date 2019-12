Hvězda jménem Muradov stoupá. Dřív si užívali fotbalisti a hokejisti, teď přišel náš čas

V pondělí ráno se sešli na letišti a vyrazili směr Washington. Start americké mise. Machmuda Muradova čeká druhý zápas v UFC. Ze soboty na neděli bude bojovat o druhou výhru. Proti němu se postaví Trevor Smith. Starší a zkušenější soupeř. Spolu otevřou celý galavečer. Dnes dopoledne uzbecký Čech vyrazil s trenérem Petrem Knížetem do USA. Před odletem museli ale ještě na přepážce přebalit kufry. Muradov měl nadváhu. „Vždycky mám víc věcí. Po zápase jedu do Vegas na deset dnů, takže mám s sebou další věci,“ řekl Sport.cz před nástupem do letadla.