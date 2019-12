Jdu proti proudu, psychologa nepotřebuju, tvrdí boxerská minimuška. A pídí se po reakcích fanoušků

Jak vítězná party probíhala?

Já slavila jídlem a Lukáš Konečný alkoholem...

Váš kouč je nejúspěšnějším českým profiboxerem tohoto tisíciletí. Můžete popsat, v čem je jeho výjimečnost?

Pro mě je Lukáš hrozně moc inspirující osobnost a jsem hlavně ráda, že mi své zkušenosti předává. Zná můj momentální pocit v ringu, jaký mám v rohu, když přijdu a sednu si. Ví, co potřebuju slyšet, toho si strašně cením.

Poučila jste se hodně z předchozího zápasu s mexickou soupeřkou, který v dubnu skončil remízou?

Rozhodně. Zjistila jsem, že s Mexičankami nemůžu boxovat tak, že je budu přetlačovat. Že musím být trochu vyčůraná, jak mi radí Lukáš a musím se do nich pustit technicky

Za co byste se v sobotu nejvíc pochválila?

Na video jsem se ještě nekoukala. Viděla jsem jen pár úryvků, když jsem byla v televizi, ale asi za to, že jsem dodržela taktiku, kterou jsme si s trenérem stanovili. Snažila jsem se boxovat z ústupu, což není úplně můj styl.

Ve světovém žebříčku stále pár Mexičanek před vámi je, práce budete mít ještě dost.

A taky Japonek... Uvidíme. Po galavečeru si přes Vánoce dáme pohov a pak se se stájí budeme bavit, co dál. Sama jsem zvědavá, co bude. Ale když přijde nabídka ze zahraničí za slušné peníze, tak mi nevadí zaboxovat si jinde a trochu poznat svět. Říkám si, že to jednou to přijít musí, jestli teď nebo za rok, to je asi jedno, ale já jsem připravená.

Zápas o titul mistryně světa organizace WBC v lehké minimuší váhové kategorii: Fabiana Bytyqi (vpravo) z ČR proti Aně Arrazolaové z Mexika

Ondřej Deml, ČTK

Pořád si ještě pročítáte diskuze pod články o vašich zápasech?

Koukala jsem se (směje se). Abych měla přehled. Ale teď jsem si přečetla skoro samá pozitiva, což mě samotnou hrozně překvapilo. Lidi mě tam chválili za pohyb na nohou, nečetla jsem vlastně žádné negativní komentáře. Asi to mělo tentokrát úspěch.

Psychologové přitom sportovcům radí, aby se po žádných komentářích nepídili, ani noviny radši nečetli.

V tomhle jdu trochu proti proudu. Třeba i v tom, že nepotřebuju rady sportovního psychologa. Já si ráda přečtu, jaký mají lidi názor. Když je kritika i trochu konstruktivní, tak vás může posunout dopředu. Něco si z toho vždycky vezmu.

Zápas o titul mistryně světa organizace WBC v lehké minimuší váhové kategorii: Fabiana Bytyqi (vlevo) proti Aně Arrazolaové

Ondřej Deml, ČTK

Minule jste si postěžovala, že je pro vás hodně obtížné najít do ringu sparingpartnerku. Zlepšilo se to nějak?

Je to pořád bída. Holky z reprezentace se mi snaží vyhovět, ale je to těžké. Amatérky mají jiné zápasové tempo než já. Musím říct, že mi teď hodně pomohli kluci- junioři, kadeti. Využili jsme, co se dalo. A v budoucnu musíme dál kombinovat, aby se příprava doplnila.

Profesionální kariéru jste spojila se studiem ergoterapie na ústecké univerzitě, už se blížíte do cíle?

Blížím se do úplného finiše. V půlce ledna bych měla mít hotovo. Takže po zápase padám do učení a hurá ke státnicím.