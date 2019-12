Bitva velikánů. Milovník sladkého a toho, který poslal Klička do důchodu

Pokud někdo vyhraje největší tituly, slaví. Ruiz si třeba koupil pět aut. Dva Mercedesy, Rolls Royce, Lamborghini a náklaďák pro své rodiče. I přes slušný šek, který vyfasoval, říká, že má v sobě oheň, který hoří daleko jasněji než kdykoli předtím. Peníze ho nezkazily.

„Vím, že bude chtít víc boxovat, proto zhubl, ale my jsme se na tohle připravovali. Nechci o ty krásné pásy přijít. Minule jsem si splnil sen, psal historii, a i teď chci vyhrát, udělám všechno pro úspěch," citoval Američana theguardian.com.

Ruiz přiznává, že má rád sladké. Netají se velkou nákloností k čokoládové tyčince, která obsahuje nugát, karamel a arašídy.

„Je to pravda. Od svých šesti let mi táta vždycky před každým zápasem dával tuhle tyčinku, dává mi energii. Dává mi všechno, co potřebuji, abych vyhrál. Určitě si ji dám před zápasem s Joshuou," řekl v červnu. Dal si, vyhrál a slavil. Rozbalí další porci i dnes?

Pro štěstí na závěrečnou tiskovou konferenci přišel s dresem New York Knicks. Měl ho v červnu při výhře v New Yorku, teď mu mělo připomenout významný den, okamžik, že on je šampionem.

„Neexistuje způsob, jak mi vzít tyhle pásy. Pokusím se pro ně i zemřít," a podíval se na nablýskané kusy, po kterých touží tisíce dalších. Většina hodně vzdáleně.

Boxerský galavečer se uskuteční v Saudské Arábii, kde za dva měsíce postavili nový stadion pro patnáct tisíc diváků. Na aréně pracovalo 175 lidí a bylo na ní využito 295 tun oceli, která by se do délky natáhla na 57 kilometrů

Řekli po prvním zápase Andy Ruiz "Splnil se mi sen, pro tohle jsem tvrdě dřel. Jen nebe je limit. Děkuji otci, že mě v šesti letech přivedl do tělocvičny. Nebýt jeho, tak tu dnes nejsem. Mám v sobě mexickou krev a dokázal jsem, že mexický styl v boxu existuje.“ Anthony Joshua „Mohl jsem boxovat dál, ale nesvádím prohru na rozhodčího. Omlouvám se svým fanouškům, že jsem je zklamal, ale dnes mě porazil dobrý boxer a jsem zvědavý, kam až dojde. Pro mě je i tohle součást cesty a já se vrátím.“

Joshua proti minulému duelu shodil pár kilo, vypadá hubenější, není tak robustní a bude sázet na lepší kondici, pohyb. Otázka je, jak si poradí s údery, které Ruiz dokáže vypustit. "Ten frajer vypadá jako tučňák, ale je ostrej. Viděl jsem jeho zápasy, je to tvrďák, který má bomby," zhodnotil šampiona těžké váhy Rudolf Kraj, stříbrný olympijský medailista z roku 2000.

Vážení před zápasem odhalilo zajímavá fakta. Joshua navážil 107,5 kilo, o čtyři kila méně než před předchozím fightem. Ruiz šel opačnou cestou, přibral sedm kilo na 128,4 kilogramů.

„Udeřím jako kůň, který kope, jsem zpět," řekl Joshua, který tvrdí, že neztratil nic ze svého srdce a ohně v břiše. „V mém srdci není strach, ani v mysli nemám obavy."

Když v roce 2017 poslal do důchodu Vladimira Klička, ocitl se na vrcholu. „Byl to neuvěřitelný boj. To, co si ale z toho nejvíc odnáším, je, že můžu knockoutovat kohokoliv," poslal do světa v euforii po korunovaci. Další tři zápasy Angličan zvládl. Ve čtvrtém si připsal lapsus se zkratkou T.K.O.

Před červnovou porážkou měl Joshua čistý profesionální rejstřík zápasů. Statistiky mu ukazovaly 22 duelů, 22 výher, 21 soubojů ukončil stylem K.O. I proto byl světovou jedničkou. Neměl hvězdné manýry, i když si boxem vydělal na 100 milionů liber. Co se od té doby změnilo? Jmění o něco narostlo a jemu přibyla čmouha ve statistikách.

Na sobotu má jiný plán. "Jsem připraven si vzít pásy zpět. Zápas skončí určitě před limitem."