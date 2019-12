Muradov předvedl dominantní výkon. V UFC si připsal zničující K.O.

Favorit vyhrál, a to jednoznačně. „Je mi jedno, jestli půjdu první, poslední, chci vyhrát," měl jasno při odletu z Prahy Muradov, který celý galavečer ve Washingtonu otevíral.

„Jsem šťastný, tohle je výhra pro mé trenéry. Možná to je vítězství za bonus. Dejte mi tři měsíce na přípravu a já budu připraven. Na první zápas jsem měl dva týdny, na druhý měsíc," stihl říct v oktagonu Muradov, který rozdával úsměvy na všechny strany.

Hala byla poloprázdná, ale na výkonu uzbeckého Čecha tento fakt nic neubral. V postoji měl jasně navrch, první dvě kola vyhrál a nepustil soupeře k ničemu vážnějšímu. Na údery jednoznačně dominoval.

„Je pomalejší, nebojí se prostě chodit do střetu. Líbí se mu to víc, než boj na vzdálenost. Pokud by dostal Macha pod tlak, bylo by to špatný. Musíme bodovat ze vzdálenosti a nechodit s ním moc do kontaktu. Pokud vydrží fýza, udělá se dobře váha, zpátky se dobře zavodní, tak má Mach větší šance na vítězství," takto okomentoval šance trenér Petr Kníže před zápasem.

Muradov taktiku dodržel, nesmělé pokusy na kleci zvládl, ani jednou se nedostal do větších potíží, i když pod levým okem měl monokl. Sám mohl na konci druhého kola soupeře uškrtit, ale už neměl čas. Ve třetím kole měl Smith jedinou šanci na výhru, musel Muradova ukončit, jenže stal se opak. Po kombinaci pravý hák trefil přesně, až Smithovi vyletěl chránič z úst. Vypínač, kde bylo okamžitě jasno, že více se už v zápase nestane.

Machmud Muradov vs. Trevor Smith Věk 29 38 Zápasy 30 25 Výhry 24 15 Prohry 6 10 Současná série 13 výher 3 porážky Zápasy v UFC 2 12 Výhry v UFC 2 5

Do klece přiběhli cutmaneni a hned požadovali led a stoličku. Až po pár minutách došlo na vyhlášení, na které Muradov přišel opět s českou a uzbeckou vlajkou.

Smith prohrál v roce 2018 všechny zápasy, ve kterých nastoupil. Byly dva. Letos se představil v kleci UFC poprvé a připsal si další nezdar. Naopak Muradov dosáhl na třinácté vítězství v řadě. Jeho bilance v UFC je zatím stoprocentní. Dva fighty, dvě radosti. K tomu nyní přidal efektní K.O.