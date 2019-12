Rekordní počet zraněných, klasika ale bude. Těžké váhy slibují tvrdý fight

Zranění, jev, kterému se zápasník v tvrdé přípravě někdy nevyhne. Někdo má své vrtochy, a ne každý nabízený soupeř se mu líbí. Svoji roli může sehrát i nemoc, jindy je složitá logistika, víza, někomu nevyhovují finanční podmínky. Sestavit fight kartu na první pokus snad ani nejde. I proto se někteří bojovníci dozvědí jméno soupeře až pár dnů před galavečerem. Někdy musí přijmou i fakt, že boj nebude.

„Největší trable byly u Matouše Kohouta a Filipa Macka. U obou se měnil soupeř pětkrát," přiznal Touš, který je také jedním z předních českých rozhodčích.

Pavel Touš jako rozhodčí.

Facebook: Pavel Touš

Vše se uklidní až na vážení. Po něm se komplikace výrazně sníží. Žádné tréninky, sparingy, bojovníci doplní tekutiny, najedí se a pořadatelům spadne první kámen.

„Já moc stres nemám, už mám za sebou spoustu galavečerů, problémy jsou vždy. Mám kolem sebe skvělou partu, Ládu Kutila s Ondrou Běhálkem a my se otrávit nenecháme," snaží se být nad věcí Touš.

Heroes Gate, hlavní karta Box 3x3min 63kg Kelvin Soquessa vs. Ladislav Horvath K1 3x3min -70kg Martin Pála vs. Nikita Kurbatov MMA 3x5min -73kg Ondřej Petrášek vs. Abmael Ribeiro da Luz K1 3x3min -70kg Láďa Krištůfek vs. Eduard Fatychov K1 3x3min -70kg Tadeáš Růžička vs. Zahid Zairov MMA 3x5min -70,3kg Matouš Kohout vs. Felipe da Silva Maia K1 3x3min -93kg Daniel Škvor vs. Levy Kuyken MMA 3x5min -64kg Filip Macek vs. Lucas Tenorio K1 3x3min title fight HW Michal Reissinger vs. David Vinš (Součástí budou ještě tři zápasy v boxu a MMA, které celý galavečer v 18 hodin otevřou)

Heroes Gate na Podvinným mlýně v pátek zažije 23. ročník. V roce 2010 založil tuto společnost bývalý reprezentant v boxu Ladislav Kutil. Počáteční myšlenka byla jasná - box a K-1, jenže v posledních letech tyto sporty v Česku válcuje MMA, což se projevuje i při skladbě zápasů.

Organizaci Heroes Gate se podařilo také dovézt v roce 2011 do Prahy světového šampióna a boxerskou legendu Mikea Tysona, který zde předával pás mistra světa Ivanu Buchingerovi ve sportovní hale na Výstavišti.

Duben 2019. Michal Reissinger posadil Kamila Kaldunskije několikrát na zadek.

Sport.cz

„Za ty roky se nejvíce změnilo směřování galavečerů. K-1 a box už tolik netáhnou. Všichni chtějí vidět MMA. My měli vždy MMA jako doplněk a zaměřovali jsme se na kvalitní postoj. O to je skládání karty těžší," nezastírá změnu preferencí Touš, který očekává přece jen jednu klasiku. Počítá, že do haly přijede na dva tisíce fanoušků. Oficiální kapacita je okolo 1300 míst, s prostorem okolo ringu vyšplhá počet návštěvníků na dva tisíce. V pátek by mělo být tedy plno.

„Skvělých zápasů bude určitě více. Myslím, že máme skvělou kartu. Hlavním zápasem večera je David Vinš s Michalem Reissingerem o titul v těžké váze v K-1. Tohle bude velmi atraktivní duel, na který se fakt moc těším," má Touš svého favorita.

Oba zápasníci si vyměnili už pár slov na sociálních sítích, kdy si připomněli neuskutečněné duely z minulosti. Teď jde historie stranou, pátek bude realitou a v ringu se ukáže.

„Bude to tvrdý zápas, ale já chci být vítěz. Díky všem za pomoc v přípravě," vzkázal Reissinger fanouškům. „Vyhraju v tvrdém souboji na blízko. Trénoval jsem na bitvu, takže to přesně diváci dostanou," odpověděl zase soupeř na webu czechfighters.cz.