Chystáme galavečer policajti vs. rošťáci, je tajemný mistr republiky

Před dvěma měsíci zažili premiéru, teď chystají druhou akci. Organizace IAF, která se věnuje bojovým sportům, oznámila další galavečer na 6. března v Praze. Zde dojde také k finále sportovní MMA reality show I am Fighter, ta bude také probíhat v televizi. „Chystáme galavečer policajti vs. rošťáci, nechte se překvapit. Osobně mám z některých jmen velkou radost. Začneme je pomalu odkrývat příští týden,“ řekl Sport.cz jeden z organizátorů Ondřej Pála, který před měsícem vyhrál mistrovství České republiky v boxu.

První galavečer jste uspořádali 10. října v hale O2 universum, kde proběhne druhá akce?

Opět se sejdeme na stejném místě.

Zveřejnili jste datum, které uvedla pro svůj turnaj i organizace XFN, nebudete si v Praze konkurovat?

XFN neřešíme.

Proč a kdy jste si vybrali 6. března a opět stejnou halu?

O2 universum se nám osvědčila, jde o skvělou halu na pořádání podobných akcí. Reality show začíná běžet v televizi 6. ledna a má deset dílů, proto její vyvrcholení musí být programově naplánováno právě na 6. března. Co se týče haly, druhá podobného typu u nás není a my chceme lidem, co k nám přijdou, dát dokonalý výhled z každého místa.

Co přesně nabídnete v březnu z vaší show?

Dva finálové duely. K těm ale vede ještě dlouhá cesta našich borců.

Ondřej Pála vyhrál před pár týdny mistrovství České republiky v boxu v těžké váze.

V červenci jste naznačili, že sportovní show má vysílat televize, nyní máme prosinec, ale zatím není žádná konktrétnější informace, kdo bude pořad vysílat...

Každý nový program v televizi se propaguje přibližně deset dnů před začátkem. Nebojte, již brzy se dočkáte. Minimálně diváci můžou sledovat náš instagram, kde se dozví nejaktuálnější informace.

Co získá vítěz?

Vyhraje profi smlouvu s organizací IAF a půl milionu korun, známost a moře zkušeností.

Víte už nyní, kdo bude mít z dalších bojovníků na galavečeru zápas?

Chystáme galavečer policajti vs. rošťáci, nechte se překvapit (smích). Osobně mám z některých jmen velkou radost. Začneme je pomalu odkrývat příští týden.

Jedním z trenérů vaší sportovní show je i Petr Monster Kníže, ten měl zápas u vás v říjnu. Pokud bude ve stejný termín mít zápas na XFN, jak tato organizace oznámila, nebude moct být u vás. Jak to tedy bude?

Petr je jeden z hlavních trenérů v IAF, některý jeho svěřenec může být také ve finále. O jeho vlastním zápasu jednáme.

Když se vrátím k říjnu a první akci, dorazilo odhadem 2500 fanoušků, jak ji hodnotíte, co se povedlo, nepovedlo, co vás zklamalo?

Bylo tam spoustu produkčních chyb, které zaplať pánbůh divák nepoznal. Osobně mám z našeho výkopu radost a moc se těším na další, protože vše pousneme zase dál.

Oznámili jste březnový termín, co plánujete dále na rok 2020?

Chceme dál dělat galavečery, kde chceme bavit lidi jak ostřílenými borci, tak i mladými talenty, kteří jsou hladoví. A samozřejmě chceme dál pokračovat v reality show I am Fighter, protože nás strašně baví a věřím, že diváky bude taky.