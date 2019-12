Dostal ohromný dárek před Vánoci. Dvě miliardy korun! Proč?

Podívaná, která nenadchla, ale nebylo se čemu divit. Vyhrála taktika, ta slavila úspěch v duelu těžkých vah, který ovládl boxer Anthony Joshua. V Saudské Arábii porazil po dvanácti kolech na body Andyho Ruize a získal zpět tituly organizací IBF, WBA, WBO a IBO. Podle boxrec.com se Angličan vrátil na první místo světového žebříčku, k tomu za zápas zinkasoval 66 milionů liber, což jsou dvě miliardy korun. Opatrný přístup se vyplatil. "Je to ranec, ale ty peníze dostal proto, protože kolem ještě někdo vydělal větší peníze, jinak by je neobdržel," říká Lukáš Konečný, který sám bojoval o světový titul v roce 2012.

Jak hodnotíte zápas Joshua vs. Ruiz?

Samozřejmě jsme viděli v minulosti atraktivnější zápasy, ale po taktické stránce to Joshua zvládl naprosto v pořádku. Ruiz zápas podcenil, to jsem si myslel hned od začátku. Sám to potom přiznal. Podcenil přípravu a váhu. Trénoval, ale nedal tomu všechno.

Ruiz měl 128 kilo, nepřepálil to?

Přepálil. On má rychlost, bombu, ale kdyby měl třeba 115 kilo, byl by pohyblivější a o sílu úderu by nepřišel. Po zápase řekl, že chce třetí zápas, že bude v životní formě, ale proč by na to měl Joshua přistoupit.

Ruiz měl jistou výplatu 300 milionů korun, mohl si třeba říct, vyděláno je, nějak to v ringu dopadne?

Něco takového si mohl myslet, což se nakonec nestalo. Teď si může myslet, že na to měl, ale je pozdě a je velký rozdíl mít, nebo nemít mistrovský pásy. Asi ho to pěkně štve, ale může si za to sám.

Joshua první zápas prohrál, druhý byla velká taktika. Měl strach? Přišlo mi, že v zápase toho víc odcouval, než nachodil dopředu...

Asi měl obavy, nechtěl riskovat, proto zvítězila taktika.

Je Joshua nejlepší těžká váha na světě?

Ne, podle mě to bude Deontay Wilder, nebo Tyson Fury. Joshua je porazitelný, už se taky stalo. Porazit ho může Willder, Fury, znovu i Ruiz. Špička v těžké váze je relativně vyrovnaná, takže i on může porazit je.

Hodně fanoušků má rádo Mikea Tysona, dělal atraktivní zápasy. Jak by hypoteticky dopadl souboj Joshua vs. Tyson?

Sport se vyvíjí ve všech odvětvích, takže porovnávat pořádně nelze. Přesto si myslím, že Tyson byl na svým vrcholu lepší než Joshua.

Angličan dostal za výhru v přepočtu dvě miliardy korun, není to už moc?

Je to ranec, ale ty peníze dostal proto, protože kolem ještě někdo vydělal větší peníze, jinak by je neobdržel. Pokud televizní stanice nabídnou velký prachy, je tak velký zájem o něj, o zápas, tak sportovec dostane takovou sumu. Asi je to moc, ale takový je trh.

Tomáš Šálek (vlevo), Fabiana Bytyqi, Lukáš Konečný a Stanislav Eschner při neformálním setkání s médii.

Profiboxing.cz

Vy jste taky boxoval o světový titul, tam šlo asi o jiný finance, že?

Určitě (smích).

Vaše svěřenkyně Fabiana Bytyqi před dvěma týdny obhájila světový titul organizace WBC. V jaké výši se zde pohybují odměny?

Tam to je ještě mnohem nižší, než bylo u mě. V ženském boxu není taková konkurence, takže i finance jsou menší. Jak to říct, šlo o částku, která měla pět nul.

Dokážete si představit, že byste dostal za zápas dvě miliardy korun?

Rád bych si to představil (smích).

Jak byste s takovou sumou naložil?

Zůstal bych v Ústí nad Labem, ale koupil bych si jeden baráček tady, další jinde a víc bych si užíval, ale určitě bych se snažil ty prachy nerozfofrovat. Něco bych dal do podnikání. Tyhle finance by byly určitá jistota, i když peníze nejsou všechno pro spokojený život.

Joshua dostal dvě miliardy, kolik mu reálně zůstane, když zaplatí daně, manažery, trenéry?

Tohle nejde přesně říct, když nemáme potřebné informace, ale viděl bych to, že mu zůstane 40 procent, to je 800 milionů, což je pořád velká darda.

Jak bývají nastavené podmínky a procenta ve smlouvách?

Tohle jsou tajné věci a v tomto případě půjde určitě o specifické podmínky. Trenér si bere většinou 10 procent, manažer 30 procent. Kolem něj bude mnohem více lidí, takže procenta budou asi menší a půjde tam i o fixní částky. On má více trenérů, ty pojedou spíš na měsíční částku, ale hlavní kouč a manažer budou mít procenta z vydělaných peněz.