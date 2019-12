Adrenalin v Praze. Nekompromisní K.O. v ringu, škrcení za 36 sekund a omluva za jeden hřích

V hlavním duelu galavečera se představili Michal Reissinger a David Vinš. Před sebou měli titulový zápas v K1. Dlouho očekávaný duel ale dlouho netrval. Špatný došlap mezi provazy a vše nabralo jiné obrátky.

Vinš si v polovině úvodního kola poranil nohu a nemohl se pohybovat. Zkusil bojovat, zpočátku došlapoval jen na špičku levé nohy, ale když se opřel celou vahou, patrně koleno vypovědělo službu. Zranění ho vyřadilo z boje a Reissinger vyhrál T.K.O. „Děkuju," zazněla krátká odpověď vítěze, Vinš mezitím za pomocí trenérů odskákal do šatny. Vyhecovaný fight, kde si oba posílali vzkazy už před zápasem, nedopadl podle představ. I takový bývá někdy sport.

Před nimi se v ringu ukázali další bojovníci. Celkem večer Heroes Gate nabídl jedenáct zápasů, kde se střídal box, K1 a MMA.

Tadeáš Růžička a Zahid Zairov se představili v K1. Jasná převaha Růžičky byla znát od prvního kola. Když došlo ve druhém kole na počítání, viselo ve vzduchu předčasné ukončení zápasu, ale nestalo se. Oba si dali celý duel, který vyhrál přesvědčivě na body český zápasník.

Láďa Krištůfek a Eduard Fatychov, další propagace K1. Oba si odmakali tři kola, ale došlo na další, což některé diváky v hale překvapilo. Remíza po devíti minutách vyhnala předavače pohárů z ringu, na řadě bylo extra kolo, které už muselo rozhodnout. Po něm rozhodčí ukázali na Krištůfka.

Rychlovka v MMA. Po pouhých 36 vteřinách Filip Macek uškrtil Brazilce Tenoria. Nekompromisně.

První MMA zápas večera čekal Matouše Kohouta a Felipe da Silvu Maie z Brazílie. Rodák z Ria začal klasicky, chytl a hodil, a to několikrát během úvodních pěti minut. Český zápasník měl problémy, ale přečkal lokty i pokusy o škrcení.

Ve druhém kole Kohout tlačil v postoji, jenže Brazilec si počkal a šel tam, kde je doma, na zem. Českého bojovníka ve druhé pětiminutovce uškrtil.

Po nich se vrátila do ringu opět K1 a Matěj Nuska s Nikitou Kurbatovem. Ve hře byl mezinárodní pás organizace WAKO. Výhru slavil zápasník z Jekatěrinburgu. Ten po vyhlášení neskrýval obrovskou radost, zvítězil nad osmadvacetiletým Nuskou, který má za sebou zajímavou historii, sedm let sloužil v cizinecké legii.

Zdrcující finiš a byl konec

V K1 poté pokračovali Daniel Škvor a Levy Kuyken. Belgičan trénující v Nizozemsku nastoupil s velkým sebevědomím, ale v prvním kole musel skousnout dvě počítání, protože Škvor ho dostal do problémů. A ne posledních.

Na začátku druhého kola přišel Škvorův zdrcující finiš a Kuyken skončil na podlaze. Pokoušel se vstát, ale nohy neposlouchaly, o vítězi bylo jasno. „Je to dobrý, je to dobrý. On je evropská špička, jsem rád, že jsem ukázal, že k nim patřím. Příští rok si zkusím jeden zápas v MMA, jen tak pro srandu. Jsem komplexní fighter," řekl český bojovník v ringu.

Překvapivá taktika v kleci. Filip Macek zkusil v Bratislavě na Tomáše Deáka fintu. Jak dopadl?

Filip Macek a Lucas Tenorio ze Sao Paula, další duel večera z ranku MMA. A byl to fofr. Třiadvacetiletý Brazilec přijel s bilancí dvaceti duelů, ale na specialistu na submise nestačil. Zápasník Reinders týmu ukončil duel za 36 sekund, když soupeře uškrtil. Favorit neměl moc práce.

„Děkuji, že jste nás přišli podpořit. Chtěl bych se omluvit celé organizaci Oktagon MMA a fanouškům za předchozí zápas, který jsem posral," vrátil se Macek k zářijové Bratislavě, kde prohrál s Tomášem Deákem, když zkusil taktiku, která mnohé zarazila. O jakou šlo, můžete vidět ve videu.