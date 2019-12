Vládce českého sportu Krpálek se poklonil rodině. Proč má Štědrý den už v sobotu?

Byl pro vás po sportovní stránce letošek srovnatelný s olympijským rokem 2016?

Rozhodně. Tím, že jsem vyhrál v jiné váhové kategorii, navíc v Japonsku, kde judo vzniklo, a ve finále jsem porazil domácího reprezentanta, to tomu dodává další nádech. Celkově to byla velmi úspěšná sezona, posbíral jsem spoustu medailí a rok končím jako světová jednička, což se ve dvou nejtěžších vahách ještě nikomu nepovedlo. Tak už se těším na další sezonu, kdy mě čeká domácí mistrovství Evropy i olympiáda. Laťku jsem si nasadil vysoko…

Už po zisku titulu mistra světa jste říkal, že i když už nic nevyhrajete, je vaše kariéra úspěšná…

Je pravda, že vyhrát mistrovství světa rok před olympiádou chce velkou odvahu. Všichni si na mě budou dávat bacha, ale výzvy potřebuju. Někdy se blbě dávají cíle, když už jsem skoro všeho dosáhl, ale já si vždy musím něco najít, tvrdě makat v tréninku i závodech a jít si za tím.

Jak jsou na tom vaše záda, kvůli nimž jste nemohl nastoupit do finále Masters?

Je to o něco lepší, ale pořád mě omezují a bolí. Byl jsem na magnetické rezonanci a probíral vše s profesorem Kolářem. Nález u plotýnky tam je, ale není tak velký, aby ohrozil přípravu na další rok. Stavím se za ním ještě v sobotu před odletem na dovolenou a zkusí mě dát do kupy, zatím pobírám léky na uvolnění svalstva. Snad by to mělo být směrem k budoucí kariéře v pohodě, jen se budu muset věnovat víc cvičení se zády a břišním svalstvem.

Lukáš Krpálek během vyhlášení ankety Sportovec roku 2019.

Vlastimil Vacek, Právo

Jaké budou Vánoce na dovolené v Thajsku?

My máme Vánoce už v sobotu, když se v neděli odebereme na dovolenou. Těším se, že si konečně pořádně užiju rodiny, protože když jsem v Česku, tak pořád jezdím na tréninky, rehabilitace a různé akce, mám to rozkouskované, takže s rodinou nejsem tak často. Teď budeme mít šestnáct dnů spolu. Cesta asi bude s malýma dětma náročná, ale pak budeme mít dva týdny krásné dovolené.

Bude vám chybět něco z českých Vánoc?

Budou to úplně jiné Vánoce, poprvé je strávím v zahraničí. Ale tím, že si Štědrý den uděláme o chvilku dřív, nebude to úplně taková změna. Budeme mít normálně bramborový salát a kapra. Cukroví je už skoro snědené, protože jsme věděli, že jedeme pryč, tak jsme nechtěli, aby ho moc zbylo. (úsměv)

Lukáš Krpálek s trofejí.

Vlastimil Vacek, Právo





Rodinu často zmiňujete, jak je důležitá pro vaši sportovní pohodu?

Strašně moc. Když přijedu domů a rodina na mě naskáče, je to krásné. I když se občas nevede, vím, že na mě doma čekají. Rodinná pohoda je nejdůležitější, aby mohl přijít úspěch.