Tvrďák Vémola na Vánoce pouštěl Pepíka. Dělám všechno, aby přežil, hlásil

„Jako každý rok se snažím u Vltavy udělat malý dobrý skutek, pustit našeho Pepíka. I když vím, že je hodně velká šance, že ten kapr nepřežije. I tu malou šanci beru a dělám všechno pro to, aby to Pepík přežil," svěřil se bojovník na facebookovém profilu Czechfighters.

A stejně jako v přípravě na zápas, tak i v tuhle chvíli prý udělal maximum, aby to dobře dopadlo. „Nosím si domů kanystry s vodou z Vltavy, aby se aklimatizoval na vodu, do které půjde a držím jí co nejstudenější, aby neměl teplotní šok. A doufám, že bude mít krásné Vánoce," dodal, když vypustil kapra do vody.

Nakonec pak poslal fanouškům vzkaz směřující do následujících dvanácti měsíců. „Věřím, že spolu všichni dohromady dokážeme v roce 2020 velké věci," uvedl bojovník přezdívaný Terminátor, jenž v poslední ostře sledované bitvě prohrál se Slovákem Attilou Véghem.

Nejkrasnejsi darecek😍

Následně pak na svém instagramovém profilu zapózoval u stromečku s dcerkou Lili, která se narodila před týdnem a byla pro bojovníka nejkrásnějším vánočním dárkem.