Je připraven na top fightery světa. Pokud má člověk v srdci dobro a lásku, může i do pekla

Boj a vítězství. Dvě slova, na které nyní myslí Jiří Procházka. V poslední den tohoto roku ho čeká v Japonsku obhajoba mistrovského pásu v polotěžké váze pod organizací Rizin. Český samuraj odletěl z Prahy ve čtvrtek dopoledne posílen řízkem a bramborovým salátem. Vánoce nešly odstřihnout. Samozřejmě nechybělo ani rozlučkové pivo před nástupem do letadla. Co si ale brněnský bojovník MMA nevzal, byl mistrovský pás, který vybojoval v dubnu v Jokohamě. „Já si jedu pro nový,“ usmál se před cestou do země vycházejícího slunce.

Váš soupeř C.B. Dollaway nerozdává K.O. na potkání jako vy, má za sebou dopingový škraloup, ale také dvacet zápasů v UFC. Očekával jste takového soupeře pro obhajobu titulu?

Tohle je snad to nejlepší, co mohl Rizin sehnat. Nevím, kam všude dosáhnou, ale Dollaway je kvalitní soupeř. Podle mě nás čeká dobrý boj. Co vím o jeho přípravě, jsem si jistý, že půjde za vítězstvím.

Co od něj čekáte?

Aktivitu v postoji, bude chtít jít na tělo a postupně mě bude chtít vzít na zem. Možná taky na zem půjde hned od začátku. Na tohle jsem ale nachystaný.

Můžete si připsat desátou výhru v řadě, znamená tahle meta pro vás něco? Naposledy jste prohrál před čtyřmi lety.

Každý zápas je pro mě životně důležitý, tak to beru. Zároveň se snažím udržet si lehkost a jdu každý zápas jako první.

Máte za sebou čtyři roky pod japonskou organizací Rizin, jdete dvanáctý duel pod nimi. Několik měsíců se spekuluje, co bude dále. Schyluje se k ukončení tohoto spojení?

Možná jo. Uvidíme, jak budou probíhat další jednání. Řekli jsme si svá stanoviska a další ukáže čas. Možná tam letíme naposledy, možná ne, uvidíme.

Jste spokojený s příběhem, který jste napsal zatím v Rizinu?

Jsem šťastný hlavně za zkušenosti se soupeři. Pořád jsem je zkoumal, mohl jsem se díky tomu posouvat. Jsem si jistý, že teď jsem připravený na top fightery světa.

https://www.facebook.com/jetsaamgym/posts/2613275765394085

Rizin vaše jméno roky budoval, byl jste nasazován do posledních zápasů na galavečerech, vyhrál jste pás, teď obhajujete titul. Máte něco v srdci, co vám tato organizace dala, jak vás ovlivnila?

Vzali mě pod sebe kvůli mému zajímavému stylu, z toho jsem měl pocit, že mě chtějí, že mají o mě zájem. Teď ten pocit trochu ale odcházel, nedostal jsem tolik proma k současnému zápasu. (Procházka jde devátý zápas z patnácti). Celkově jsem za Rizin šťastný, mohl jsem jezdit do Japonska, mohl jsem načichnout místní kulturu, rád bych se tam podíval i mimo zápas.

Nejste na hlavní kartě, jde z toho vydedukovat, že s vámi nepočítají do budoucna?

Nejsem ani v žádném traileru na galavečer. Myslím, že svoji roli sehrála také stanoviska, která jsme si vůči nim řekli, jak chceme dále pokračovat.

Zeptám se přímo, jde o konec v Rizinu, o váš poslední zápas a jdete dál?

Chceme to tam uzavřít a podívat se jinam.

Takže Bellator, UFC?

Přesně.

Vy jste si v přípravě prožil pět dnů ve tmě, proč, jaké bylo žít odstřižený od světa, světla?

Během celé doby jsem měl spoustu věcí na práci. Samozřejmě jsem probíral hodně i samotný boj.

Jiří Procházka se vrátil domů s mistrovským pásem a dal první rozhovor na českém území.

Sport.cz

Váš trenér Martin Karaivanov měl trochu obavy, jak vás tenhle pokus zasáhne...

On měl informace od kamaráda, ty byly trochu zkreslené, takže byl vystrašený, ale pokud jde do toho člověk s dobrými úmysly a má v srdci dobro a lásku, tak se nemá čeho bát. Může jít i do pekla.

Vím, že nejde v pár větách vše popsat, co vám tma dala, na co jste přišel?

Vyčištění mysli, ujasnění věcí a pevně jsem se postavil na zem. Po třech dnech jsem vyšel a byl jsem devět hodin venku. Jel jsem do školy, trénoval jsem, učil se. Potom jsem jel zpátky a zase se vrátil. Jak jsem měl zpětnou vazbu ze světa, po třech dnech všechno zářilo, svět jsem jinak vnímal, bylo to úžasný. Člověk vylezl ze samotky, ze tmy a najednou bum. Svět je potom fascinující.

Proč jste vyzkoušel vlastně pobyt ve tmě?

Vím, proč jsem tam šel. Nejsem žádný ezoterik, že bych ve tmě astrálně cestoval, kouzlil tam, jak spousta lidí dělá - práce s vizualizací, zářivá těla, vytělesňování. Já se chtěl usadit zpátky do tohoto světa, abych tady byl co nejvíc užitečný.