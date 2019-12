McGregor je fantastický bojovník. Přijde boxer Fury do učení?

Jde o hudbu budoucnosti, ale v historii sportu se už častokrát ukázalo, že i bláznivý nápad se může stát realitou. Kdo by ještě v polovině roku 2017 vsadil na boxerskou bitvu Floyda Mayweathera a zápasníka MMA Conora McGregora. Jenže on se zápas opravdu uskutečnil, a to 26. srpna. Teď si s touto myšlenkou pohrává boxer Tyson Fury, těžká váha a světová čtyřka. A chce trénovat právě s Conorem McGregorem.