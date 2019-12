Tady je jasno. Český šampion bitvu zvládne a upíše se elitní lize

Ve úterý bude Procházka v Japonsku obhajovat mistrovský pás v polotěžké váze, který vybojoval v dubnu. Pokud vyhraje, získá desátou výhru v řadě, a to od dubna 2016. Musí vyřešit jednu otázku, a tím je C.B. Dollaway, americký soupeř, který má za sebou dvacet zápasů v UFC.

„C.B. Dollaway rozhodně není žádné ořezávátko a na svém vrcholu byl hodně blízko světové špičce. Nicméně teď to vypadá, že se jeho kariéra pomalu chýlí ke konci, dlouhodobě se potýká se zraněním zad a nezápasil už skoro rok a půl. Dalším faktorem může být to, že Dollaway většinu svých zápasů odbouchal ve střední váze a Jirka bude určitě výrazně větší. Z těchto důvodů favorizuju právě Procházku," věří krajanovi Viktor Pešta, který zápasil v UFC.

„Pevně doufám, že Jirka vyhraje a pás obhájí," přidává jasný pohled Michal Hamrdšmíd, který stojí za organizací GCF, zde získal Procházka titul a vyrazil do světa. „Samozřejmě doufám, že Jirka vyhraje," přidává názor zápasník Miloš Petrášek. Jeho slova potvrzuje i Daniel Brunclík. „Jirkovi fandím a strašně mu výhru přeju a věřím, že obhájí."

Když se podíváme na odpovědi trenérů, i tady vládne optimismus. „Věřím, že Jirka vyhraje. Vše mu hraje do karet. Je na vítězné vlně, je větší, mladší a zápas se odehraje v ringu. Dollawaye bych ale úplně nepodceňoval. Rok sice nezápasil, je mu už šestatřicet let, ale jeho zkušenosti z UFC jsou k nezaplacení. Je to komplexní bojovník, který zápasil s Bispingem, Machidou, Lombardem," upozorňuje Daniel Barták.

Svůj tip na výsledek obhajoby má také André Reinders a vychází z posledních výsledků. „Jde o soupeře, který by měl Jiřímu stylisticky sedět. Zápasil o váhu níže, to znamená výšková převaha a rozpětí paží by mělo hrát v jeho prospěch. Myslím, že zápas by měl dopadnout tak, jak jsme u Jirky v poslední době zvyklí, to znamená K.O. v prvním kole."

Jiří Procházka se vrátil domů s mistrovským pásem a dal první rozhovor na českém území.

Druhou otázkou pro následující dny a týdny bude. Pod kterou organizací bude Procházka bojovat. Zůstane i po čtyřech letech v Rizinu, či zvolí jnou značku, zvučnější? On se chce porovnávat s nejlepšími, ty mu nabídne jen prezident UFC Dana White.

„Situace je taková, že sbíráme informace, o Jiřího je zájem, ale budoucnost budeme řešit až po prosincovém duelu. Myslím, že by nebylo nyní fér se pouštět do nějakých spekulací. Možnosti jsou, z toho vyplývá, že není jedna," řekl k možné další smlouvě před třemi týdny Martin Karaivanov, Procházkův trenér a manažer.

„Pakliže souboj v úterý vyhraje, tak určitě bude v pozici, kdy si může vybírat. Na jeho místě bych určitě volil UFC, ale chápu, že musí zvážit celou řadu faktorů, včetně finančního ohodnocení," přidává svůj pohled Pešta, který se nyní připravuje v USA.

„Další krok záleží na Jirkově motivaci. On to už několikrát zmínil, chce bojovat se světovou elitou, nejlepšími bojovníky, a ty mu Rizin už nedokáže dodat. Plánovaný zápas s Ryanem Baderem ve spolupráci s Bellatorem nedopadl, takže jeho kroky budou pravděpodobně směřovat do UFC," domnívá se Reinders. „Rád bych ho viděl v UFC. Tam jsou ti nejlepší," přidává jasný pohled Barták.

Fanoušci by také rádi viděli bojovat Procházku v americké organizaci UFC. Je nejvíce na očích, pod smlouvami má největší hvězdy a tahle značka dává zápasům i bojovníkům větší prestiž a kredit. Navíc český zástupce by nepřišel jako ten, který se má rozkoukávat. On je hotovým zápasníkem, který má pevné základy a ladí detaily.

„Další krok je na Jirkovi a jeho managementu. Samozřejmě asi by všichni rádi viděli Jirku v UFC, ale vše je o nabídce. Je pravdou, že po sportovní stránce nenajde nikde jinde lepší bojovníky. Rozhodnutí mu musí dávat smysl po všech stránkách. To ví Jirka i lidi kolem něj," říká Hamršmíd.

„Sledovat Jirku v UFC by se mi líbilo," nezastírá Petrášek, který je zápasníkem organizace OKTAGON MMA. „Myslím si, že UFC je pro každého bojovníka známka toho, že se vážně dostal mezi top zápasníky na světě, takže bych mu přál UFC," je optimistou Brunclík, který se chystá na březnový zápas pod organizací IAF.

Podle uznávaného serveru fightmatrix.com patří Procházkovi nyní v polotěžké váze 13. místo na světě. Pokud chce do TOP 10, musí bojovat s těmi, kteří jsou v desítce usazeni, takže někoho vyhodit ze sedla. Má Procházka šanci uspět proti světové elitě? Té nyní vládne Jon Jones. Za ním jsou Thiago Santos a Anthony Smith.

„Tyhle věci se vždy hrozně těžko předvídají. Jirka má určitě obrovský potenciál a moc by mě nepřekvapilo, kdyby dokázal uspět i na takové úrovni," dodává Pešta.

„Kromě Badera ani Bellator mu nemůže nabídnout ty nejlepší bojovníky, je zde hodně kvalitních zápasníků, samozřejmě tam je Lyoto Machida, se kterým se chtěl Jirka utkat, ten je ale za zenitem. Opravdová špička je v UFC, takže se dá předpokládat, že půjde tam," volí odchod Reinders.

A není sám. Všichni oslovení vidí šanci na úspěch v UFC. „V první desítce, patnáctce by se určitě neztratil. Záleží, koho by mu nadělili. Myslím, že kdyby s UFC podepsal, tak mu hned někoho z desítky dají, aby viděli, jak na tom šampion Rizinu je," předpokládá Barták zátěžový test na přivítanou.

„Jestli se může měřit s top desítkou, to je otázka, na kterou zjistíme odpověď, až se stane. Ale proč ne?" je zvědavý Hamršmíd, předseda Českého svazu MMA.

A podporu má Procházka i u zápasníků. „S jeho netradičním stylem se dokáže rovnat každému na světě," věří Petrášek. „Má na to. Je to dříč, který ví, co chce," dodává Brunclík.

Jakou cestu Procházka zvolí?