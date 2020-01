Cílem je světová extraliga. Důležitější je sport než peníze

Jak náročné je organizovat přípravu, když Procházka stoupá žebříčkem a blíží se k elitní světové desítce?

Jiří má jasno o tréninkových metodách, jde o seskládání sparingů, silové a vytrvalostní přípravy, aby si vše sedlo a vyústilo do zápasu. On má jasno, v tomhle je příkladný sportovec, ví, jak se chovat.

Postupuje výše, chce bojovat s nejlepšími, je složité mu sehnat kvalitní sparingy?

Máme výhodu, že v Brně se dají domluvit kluci na postoj kdykoliv. Co se týče zemařské přípravy, tam se domlouváme a vybíráme si.

V úterý obhájil titul v Rizinu, jaké dostáváte reakce jako trenér a manažer?

Určitě pozitivní, přišly nabídky na spolupráci, ale konkrétně o nich nemohu mluvit. Máme dvouměsíční lhůtu s Rizinem, určitě bude chtít jednat Bellator.

Procházka chce zápasit s nejlepšími, a ti jsou v UFC. Bellator by vám pravděpodobně nedal jen jeden zápas a jděte, je to tak?

Je to tak. Pokud by přišel na řadu jako první titulový zápas, a nedej bože bychom ho vyhráli, určitě by musela být nějaká odveta, tohle by Bellator nenechal jen tak - máte titul, běžte si kam chcete.

Jak velkou roli hraje v jednáních zákulisí, byznys proti sportovním přáním?

Zatím jsme na začátku, na byznys nedošlo, zatím jde o přání. Pro nás je, na tom jsme se všichni shodli, důležitější sport, výkony a hloubka cesty než peníze.

Máte příklad?

Jen pro srovnání, plácnu. Bellator dá nápříklad sto tisíc dolarů, UFC pět tisíc dolarů, je to na zvážení, ale není to tak, že když někde dají více, tak tam hned jdeme.

Je šance, že se vás organizace Bellator pokusí přesvědčit finanční cestou?

Myslím, že jo. Minimálně to přijde na řadu. Musí zaznít chceme, nechceme. Myslím, že dají nabídku s tím ber, nebo neber. Zatím jde ale o spekulace.

A pokud by přišla nabídka jen na jeden titulový zápas v Bellatoru?

Tohle by nás zajímalo, ale asi jde o utopii. Jiří je nyní třináctý na světě, před ním jsou top zápasníci UFC, je tam i Němkov (Rus zápasí v Bellatoru, je šestý v žebříčku a s Procházkou prohrál v roce 2015). Co jsme se bavili, UFC je extraliga, jít s těmi nejlepšími, je asi ta cesta.

Procházka je na hranici TOP světové desítky, Česko nemá tolik sportovců na špici napříč sporty, jak se vám daří prodávat jeho výsledky?

Tady máme ještě rezervy, sedneme si, abychom si nastavili určité mantinely a pravidla.