Boj s ostřelovačem v kleci. Dojde na překvapení?

O víkendu pookřeje svět MMA, do oktagonu po více než roce vkročí Conor McGregor. NA UFC s pořadovým číslem 246 bude bojovat 18. ledna s Donaldem Cerronem. Hodně zápasníků, trenérů a odborníků se k tomuto očekávanému duelu vyjadřuje. Nechybí ani Georges St-Pierre, kanadská legenda, která se výrazně zapsala do historie tohoto sportu.

St-Pierre, stejně jako mnozí, věří, že Ir může Američana ukončit před limitem a připsat si K.O. Pokud bude mít ale zápas delšího trvání, bude se miska vah naklánět na stranu šestatřicetiletého Cowboye, který není favoritem.

„Jestli půjde o rychlý zápas, bude to McGregor, pokud uvidíme dlouhý zápas, bude to Cerrone," nechal se slyšet St-Pierre v rozhovoru pro TriStar Gym.

Nikdo neví, s jakým plánem přijde Cerrone do zápasu. Pokud se Američan rozhodne s McGregorem wrestlit, může se zápas protáhnout, myslí si osmatřicetiletý Kanaďan.

„Cerrone má velmi dobrou kontrolu na zemi, ta je velmi podceňovaná. Trénoval jsem s ním, má velmi dobré porazy. Je velmi výbušný, když chce vyrazit do takedownu. Lidé to nevědí, protože tohle on moc nepoužívá. Tohle použil například proti Patrickovi Coteovi," připomněl St-Pierre zápas z roku 2016, který Američan vyhrál ve druhém kole na T.K.O.

Porovnání soupeřů Conor McGregor vs. Donald Cerrone Věk 31 let 36 Zápasy 25 50 Výhry 21 36 Předčasná ukončení 19 27 Výška 180 cm 186

Přestože Georges St-Pierre jasně neukázal, kdo vyhraje, kloní se k favoritovi, a tím je jedenatřicetiletý McGregor.

„Vypadá skvěle. Nemám o něm dost informací, ale z toho, co jsem viděl, je jako ostřelovač. Když bojujete s ostřelovačem, musíte se hýbat, potřebujete měnit úrovně, musíte měnit úhly, vzdálenost. Nevím, jestli tohle Cerrone bude dělat," doplnil svůj pohled muž s přezdívkou GSP, kterého fanoušci obdivují za jeho výkony i přístup ke sportu.