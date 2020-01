Zažil nekončící dřinu. A zase potká toho, který ho trápil. Ostrava zažije odvetu a boj o titul

Před týdnem se dozvěděl, kdo mu bude chtít uzmout titul. A bude to známá firma. Zápasník MMA David Kozma bude hájit titul proti soupeři z Maďarska, se kterým se už potkal. A byla to dřina. Vrátit porážku přijede do Ostravy Mate Kertesz. On bude chtít odvést domů mistrovský pás ve velterové váze organizace OKTAGON MMA. „Oznámili mi, že dostanu jeho. Já jsem do výběru soupeře nezasahoval, prostě mi to řekli a já to vzal,“ je v klidu sedmadvacetiletý rodák z Karviné.