Ostrá slova! Prý mě nekompromisně ukončí. Tvrdě ji zlomím, kontruje jediná Češka mezi elitou

Do přípravy jste zařadila i sparingy a kempy v zahraničí, kde jste všude byla od minulého zápasu, který jste v srpnu 2019 prohrála s Antoninou Ševčenkovou?

Na několik dní jsem odletěla na Kubu, potom jsme byli s trenérem také v Holandsku několik týdnů, kde jsem měla tréninky velmi pestré, někdy i třífázové.

A co sparingy?

Samozřejmě každý den.

Lucie Pudilová (uprostřed) v přípravě vyrazila také do Nizozemí.

Archiv: Lucie Pudilová

Na co jste se zaměřili?

Primárně na postoj - thajský box a kickbox, pochopitelně také nechyběl wrestling zaměřený na MMA, BJJ v kimonu, judo a grappling. K tomu drilování technik a kondiční tréninky v gymech a v přírodě.

Součástí vaší přípravy byla také zkušená Gemaine de Randemieová, která na konci roku bojovala v UFC s Amandou Nunesovou...

Co se týče strikingu s Gemaine, musím říct, je skvělá a zkušená bojovnice, k tomu výborný člověk, tak jako všichni ostatní, co jsme se s nimi potkali. Výborně se o nás postarali. Měla jsem možnost, to je důležité pro nastávající zápas, trénovat za zavřenými dveřmi, a to opravdu se zkušenými trenéry a sparing partnery.

Provedli jste nějaké úpravy v přípravě?

Ano, v některých detailech tréninku jsme provedli změny, ale pořád vycházíme ze základu. Co se týče stravy, tak to je obdobné, základ je základ. O stravu a suplementaci se mi stará můj trenér (Ladislav Erdélyi), zná nejlépe za ty roky, jak můj metabolismus reaguje v určitých fázích našeho dlouhodobého tréninkového konceptu. Trenérský tým jsme jinak výrazně nerozšířili, jen zmíním, že tady máme jednoho zkušeného zápasníka a trenéra z Kuby, který je velmi dobrý ve stylu Luta livre. O tom ví své i náš velmi zkušený bojovník a trenér Bohumil Lungrik.

Lucie Pudilová v přípravě v Příbrami.

Archiv: Lucie Pudilová

Vaší soupeřkou 25. ledna bude v USA Justine Kishová, co byste o ní řekla?

Je to kvalitní thaiboxerka, je tvrdá a odolná, fyzicky je také na vysoké úrovni, určitě se snažila posunout ve wrestlingu směrem k MMA.

Kdo je favoritkou?

To předvedu v zápase.

Soupeřka měla zápas naposledy před dvěma roky, může to být vaše výhoda?

To, že Justine měla poslední zápas v MMA před dvěma roky, je sice pravda, ale podle informací, které mám, tak byla i zraněná, ale také trénovala a snad i měla nějaké zápasy v thajském boxu v Thajsku. Nad tím, jestli to bude moje výhoda, nepřemýšlím. Jdu bojovat a vyhrát. Budu bojovat tvrdě, tak jako vždy, co jsem s MMA začala.

Berete tento duel jako fight o bytí a nebytí v UFC, půjde o boj o další smlouvu?

V UFC chci rozhodně zápasit dál. Vím dobře, že je o mě zájem a aby to tak zůstalo, tak budu taková, jaká jsem, vždy budu bojovat, jak nejlépe umím.

Ze současné smlouvy s UFC máte za sebou tři zápasy, tři prohry, ale za dva jste obdržela bonus za duel večera 50 tisíc dolarů...

Prohry v UFC byly vždy těsné. Věřím, že chyby, které jsem udělala v některých zápasech, hlavně v posledním s Antoninou Ševčenkovou, tak jsem se z nich poučila. Vše ukáže nastávající zápas. Budu na domácí půdě soupeřky, určitě to bude atraktivní a tvrdý boj.

Pokud by nedopadlo UFC, kde byste chtěla zápasit?

Zápasím v UFC a udělám a dělám vše proto, aby to tak zůstalo. Ano, ve světě je několik organizací, které jsou na vysoké úrovni, ale nyní se soustředím na nadcházející zápas a určitě budu bojovat, abych vyhrála, nebudu zápasit na nějakou jistotu ve směru bodovacího systému.

Podobný plán má i soupeřka, ne?

Kishová se zmínila na sociálních sítích, že mě nekompromisně ukončí, je dobře, že si to myslí. Já mám hlavu a v ní boj nastavený tak, že ji tvrdě zraním, stejně jako několik soupeřek před ní. Jsem odhodlaná ji zlomit.

Po posledním duelu v UFC jste reagovala na negativní hlasy některých fanoušků k vašemu trenérovi, už se situace uklidnila, případně řeči neřešíte?

Jsou fanoušci a fanoušci. Vážím si všech, kteří nám věří a dokážou nás podpořit, i když se mi nedaří. Fanoušci mají své názory, a já to respektuji. Ve směru k mému trenérovi a naší další spolupráci jsem se vyjádřila jasně. Teď je teď, co bude potom, se uvidí...