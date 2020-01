Nejbohatší instalatér na světě? Jsou tu další miliony

I když měl McGregor minulý zápas v říjnu 2018, jeho jméno je stále na výsluní s jeho show je patřičně ohodnocena. Pět milionů dolarů, což je 113 milionů korun.

Cerrone si také přijde na šest nul, dva miliony dolarů, tady jde v krounách o 45 milionů. Proti soupeři jde o výrazně menší odměnu, přesto Američan zaznamená výrazný nárůst proti jeho předchozím výplatám. Šestatřicetiletý zápasník ví, že cenu na trhu píše jedenatřicetiletý McGregor, on vždy výrazně navýší svým sokům finanční příjem.

„Na zápas se strašně těším. Conora mám rád a budu mu fandit. Bude to mít těžký, ale chtěl bych ho vidět vyhrát. Cerrone má v posledních zápasech pár porážek, ale je to kvalitní soupeř. Neříkám, že MMA úplně Conora potřebuje, ale s ním je více vidět. A pokud vyhraje, bude to ještě lepší," říká David Kozma, šampion organizace OKTAGON MMA ve welterové váze. A ve váze do 77 kilo proběhne duel Ira s Američanem.

McGregor a box V srpnu 2017 šel Conor McGregor do ringu s neporaženým boxerem Floydem Mayweatherem. Ir prohrál, když rozhodčí duel ukončil v 10. kole. Tento duel vzbudil takový zájem, že přinesl i rekordní odměny. McGregor měl vydělat 100 milionů dolarů.

Tento týden bude napětí před duelem nabírat na obrátkách, oba se představí na tiskové konferencí před galavečerem UFC 246. Hecování, silná slova, gesta, která mohou ovlivnit další jejich finanční ohodnocení. Čím více navnadí fanoušky, tím více si jich koupí placený přenos, a bývá zvykem, že největší hvězdy turnaje mají také podíl z těchto příjmů. Svým dílem přispějí také sponzoři. Například jeden výrobce piv vydal speciální sadu, na které je zobrazen Donald Cerrone.

Podle serveru forbes.com McGregor vyinkasoval za poslední duel s Chabibem Nurmagomedovem 3 miliony dolarů a 2,4 milionu za PPV, podíl z placeného přenosu.

Ještě před lety trénoval McGregor lidi za 10 eur na hodinu, což je asi 250 korun. Dnes je jeho účet o poznání naditější. „Než jsem se začal živit bojem a whisky, byl jsem boxerským trenérem v tělocvičně SBG. Dostával jsem 10 eur za trénink, z toho pět šlo do posilovny," sdělil Ir, bývalý instalatér. Každý nějak začíná.

Za svůj první zápas v UFC získal McGregor 76 tisíc dolarů, psal se rok 2013. Poprvé překonal sto tisíc dolarů v roce 2014, za duel s Piorierem bral 200 tisíc. O dva roky s Diazem pobral už 1 090 000 dolarů. V odvetě se přehoupl už přes 3 miliony, stejnou částku 3 090 000 bral za duel s Alvarezem. V sobotu jde v MMA pracovat za největší výplatu.

Snad tomu bude šichta odpovídat...