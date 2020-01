Velcí borci a tvrdý fighty. Ukážu jim, co ještě neviděli, chci titul! těší se Procházka na boj v UFC

Jak slavil Jiří Procházka podpis do UFC, co je také ve smlouvě s americkou organizací?

„Vím, že v UFC budou velcí a tvrdí borci, tvrdý fighty, tyhle věci já naprosto vím. Se svým týmem nic nepodceňujeme, naopak, půjdu tam ukázat, co ještě neviděli. Ať přijde kdokoliv, fakt mi to je jedno, já se na boj prostě těším a půjdu tam ukázat to nejlepší, co je ve mně," říká odhodlaně sedmadvacetiletý bojovník, který má v kariéře 26 výher, z toho 23 stylem K.O., případně T.K.O. Prohrál jen třikrát. Naposledy v roce 2015.

Cíle z Brna do světa zní odvážně, ale ne namyšleně. Tady jsou přesvědčeni, že kvalita je na jejich straně, že oni se mohou pasovat s nejlepšími na této planetě. Procházka má tým, od kterého dostává péči. Trenérem a manažerem je Martin Karaivanov, který byl úspěšným českým reprezentantem v thajském boxu.

„Stojíme nohami na zemi, rozhodně si neřekneme, my jsme šampioni Rizinu, dejte nám Jonese (Jon Jones, šampion polotěžké váhy organizace UFC), to je v pohodě. To vůbec. Přesto do UFC vstupujeme s nějakým jménem a bylo by asi nedůstojný jít s někým, kdo je úplně dole. Nechci, aby to znělo nějak extrémně nabubřele, že jdeme hned se Santosem (Thiago Santos, jednička polotěžké váhy UFC), ale na první zápas se budeme pokoušet domluvit soupeře, aby Jiřímu stylově seděl a aby to bylo také jméno," říká Karaivanov.

Premiéru by si mohl Procházka v UFC zažít do letních prázdnin, taková je představa týmu z Jetsaam Gymu po jednáních s novým partnerem, který vytřídal japonský Rizin. Přesto nikdy nevíte, povolávací rozkaz může dorazit dříve, do prázdnin je časový horizont pěti měsíců.

„Do UFC jdeme s pokorou, ale chceme být nejlepší na světě, chceme pás, tohle je další sen, krok. Pokud chceme uspět, musíme pokořit ty nejlepší a jít s nejlepšími," říká a má pravdu Jaroslav Hovězák, další Procházkův trenér a muž po boku v cestě za splněním snů.

I když jde o virtuální realitu, snění, v myšlenkách se objevuje spojení, které by nadchlo především české fanoušky. Jestliže se UFC vrátí v tomto roce do Prahy, je šance, že po Lucii Pudilové by se mohl před českými fanoušky ukázat také Procházka. „První zápas na domácí půdě by byl skvělý, ale i tak by byl skvělý druhý a třetí," usmívá se Karaivanov.

Kde bude Procházka zápasit, na tom až tak nezáleží, hlavní je, čeho chce dosáhnout. „Cíle? Nejpřímější cesta k titulu. Zní to bláznivě, ale vím, že to jde, že na to dosáhnu. Chci titul ukořistit," nepochybuje brněnský zápasník, který přestup do UFC zapil rumem a bourbonem.

Jak vypadá vlastně smlouva s UFC, na co má také americká organizace práva a jak bude nyní probíhat příprava, jaké nastanou změny? Vše najdete v přiložených videích.

„Jsem rád, že lidí mají, co chtěli a já mám, co jsem chtěl od začátku zápasení. Teď už jenom čin a vítězství," těší se na další etapu Procházka. Ten má nyní v řadě deset výher, připíše si jedenáctou už s výsostným cejchem UFC?