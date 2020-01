Řežba s tváří na pletivu. MMA a pohled, který fanoušek nikdy nezažije

Hlavními aktéry se stali trenéři Daniel Barták a Zdeněk Bartoš, kteří koučovali Barboru Polákovou v duelu se Cinjou Kieferovou z Německa.

Tři kola po pěti minutách. Patnáct minut, kdy se všemi hází adrenalin a okolní svět je tabu, neexistuje. „První kolo, dámy. Fight," zavelel rozhodčí a souboj začal.

Pokud někdo čeká, že od trenérů uslyší slova o zničení soupeřky, bude zklamán, tady nevíte, co bude za pět sekund, u MMA se musí používat hlava, myslet na to, co který krok, pohyb, akce může způsobit.

Deset bitev v kleci nabídl galavečer GCF 61, nešlo ale jen o boj. Díky projektu MMA pomáhá organizátoři předali více než 400 tisíc korun pro Elenku a Toníčka.

Na nedělním galavečeru GCF se díky projektu MMA pomáhá předalo pro Elenku a Toníčka 412 301 korun.

GCF: Gladiator Championship Fighting

Patnáct sekund brutálního útoku může vypadat efektně, ale může vás dostat až na fyzické dno, kde mohou následovat minuty dlouhého utrpení a přežívání. Trenér je v zápase hlavně psychologem a rádcem, který musí ladit pokaždé podle naturelu bojovníka, technických a fyzických schopností.

Z patnácti minut boje bylo v tomto případě třináct. Pak to přišlo, dvě minuty před koncem zápasu. Na body mohla Poláková zvítězit, jenže Němka Češku upáčila. Loket mezi nohami soupeřky, síla došla. Odplácání, konec a ticho.

"Ve třetím kole už není taková síla jako v kole prvním. Chytla mi ruku, sevřela mezi stehny a páčila. Chvíli jsem přemýšlela, jak ji to bude dlouho bavit, jestli vydržím, ale zapnul pud sebezáchovy a než si nechat zlomit loket nebo si nechat utrhnout vazy, tak jsem raději odhodila ego a plácla to. V tomhle případě jsem oddupala zápas nohou, jinak to nešlo," popsala Poláková rozhodující sekundy duelu.