Chci se stát nejlepším a nejkomplexnějším bojovníkem na světě, říká česká naděje

Talent povýší, opouští amatéry. Za pár dní se Jakub Tichota postaví do klece jako profesionální bojovník MMA. Už ve čtrnácti letech poprvé poznal chuť zápasu, za šest let nasbíral téměř padesát duelů. Stal se mistrem Afriky, juniorským mistrem světa, několikanásobným mistrem Česka ve více váhových a věkových kategoriích. Minulost, teď se mu otevírá profi kariéra, 15. února si připíše fight na galavečeru OKTAGON MMA v Šamoríně. Jaká bude premiéra české naděje, která začínala s karate, thaiboxem a zakotvila u MMA?

Jakube, kolik máte vůbec zápasů mezi amatéry?

Mám jich 46, z toho 37 výher. Většina porážek je ze světových turnajů, kde jsem zápasil se světovou špičkou. Dvě porážky mám i s Čechy, ale to bylo na začátku mé kariéry.

Premiéru v MMA jste měl ve čtrnácti letech, soupeř byl o dost starší...

Bylo mu šestadvacet. Bohužel jsem prohrál po extra roundu na body.

Já vám dvacet let, je ideální čas přejít k profesionálům?

Jsem o tom přesvědčen, proto jsem to udělal. Za chvíli to taky zjistíme, zápas se blíží.

Trénujete u Andrého Reinderse, předtím jste byl u Petra Macháčka. Proč přišla změna?

V Hanumanu to už delší dobu nefungovalo tak, jak by mělo. Jelikož jsem nechtěl stagnovat, rozhodl jsem se pro přechod do Reinders MMA. Nemůžu si volbu vynachválit – Top trenér. Top zázemí. Top sparingpartneři. Top tým.

A proč zrovna MMA?

Vidím v něm smysl mého života. Baví mě posouvat vlastní hranice a přibližovat se dokonalosti ve všech aspektech, i když vím, že naprosté dokonalosti nelze dosáhnout.

Zlepšování, to jsou hodiny tréninků. Kolik jich máte v týdnu?

MMA se věnuji prakticky celý týden, den co den.

I přes vytíženost jste studentem...

Studuji VŠTVS Palestra, obor Sportovní a kondiční specialista, a naštěstí se mi daří vše zvládat, přestože je to náročné.

Jste mladý, máte energii, chuť, ale odpočívat se musí..

Rád trávím čas s rodinou, s naším psem nebo s kamarády. Ovšem často je řeč o MMA i tam, tomuhle se já nevyhnu.

Stojíte na začátku profesionální kariéry, koho byste chtěl potkat v kleci?

Chtěl bych se střetnout se světovou špičkou.

Vaše největší zbraň?

Všestrannost.

Dokážete udržet nervy na uzdě, nebo máte někdy rudo před očima?

Dokážu se naladit tak akorát podle situace. S psychikou nemám problém.

Vaším soupeřem na galavečeru OKTAGON MMA bude Michal Konrád, ten má podle serveru tapology.com 12 profi zápasů. Bude mít výhodu?

Uvidíme.

U profesionálů se stává pravidlem, že někteří zápasníci se vyžívají v trashtalku, můžeme od vás taky něco čekat?

Když už někdo vede trashtalk, tak by měl být alespoň originální. Není to jen o tom kopírovat Conora. Osobně zatím žádný neplánuji.

Každý má své cíle a sny, co vy máte v hlavě?

Chci se stát nejlepším a nejkomplexnějším bojovníkem na světě. Vyhrát tituly v prestižních organizacích a zapsat se do historie.