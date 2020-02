Trojnásobný vítěz Stanley Cupu vyměnil rukavice. Slovenští bratři propadli boxu

Co po skončení úspěšné hokejové kariéry? Třeba box. Touto cestou se vydali Marián a Marcel Hossovi. Mantinely vyměnili za ring, kde se nyní udržují ve formě. "Lehce si ťukáme, ale občas taky přijde tvrdší úder, potom jeden druhému nic nedaruje," přiznal Marián Hossa pro slovenský server cas.sk.

Marián Hossa vyhrál s Chicagem v NHL třikrát Stanley Cup, v květnu 2018 ale ukončil předčasně kariéru kvůli kožní nemoci. Tehdy mu bylo devětatřicet let, profesionálního hokeje se musel vzdát navzdory platnému kontraktu. Bez sportu ale nezůstal. Našel si box. Na tréninky sourozenci docházejí několikrát týdně.

„Po hokeji jsem chtěl začít dělat něco úplně jiného. Box jsem v přípravě vůbec nevyužíval, takže jsem si jeden den řekl, proč to nezkusit. Je to úplně něco jiného. Perfektní na kondici, super na břicho. Hlavně jsem se chtěl udržovat, přešli jsme na box a baví mě to. Už trénujeme více než půl roku," svěřil se Marián Hossa v reportáži.

Marián Hossa přebírá Stanley Cup

Marián Hossa o konci hokejové kariéry „Na konec kariéry jsem nemyslel, jenže tělo a ekzémy mi nakonec pověděly, že není jiná možnost. Moje kůže se téměř rozpadala. Ptal jsem se sám sebe, jaký smysl má, abych s hokejem pokračoval. Mám svůj život, rodinu. Nechtěl už jsem riskovat tím, že budu další rok na lécích. Musel jsem to brát tak, že tělo řeklo stop."

Také osmatřicetiletý Marcel Hossa má zkušenosti z NHL, rovněž hrál v KHL, šestkrát byl na mistrovství světa. Teď se oba bratři potkávají mezi šestnácti provazy. „Klobouk dolů, že se na to dali, tohle je jiný sport. Je vidět, že celý život sportují, mají disciplínu, nemusím se s nimi dohadovat, skvělá spolupráce," je spokojený trenér Braňo Poliach, který si umí představit, že by si oba bývalí hokejisté mohli vyzkoušet i amatérský zápas v boxu.

V NHL Marian Hossa odehrál za Ottawu, Atlantu, Pittsburgh, Detroit a Chicago 1309 zápasů, v nichž nasbíral 525 gólů a 609 asistencí. V 205 utkáních play off dal 52 branek a zaznamenal 97 přihrávek. Slovensko reprezentoval na osmi mistrovstvích světa a čtyřech olympijských hrách.

„S Marcelem dáváme sparingy, baví nás to. Lehce si ťukáme, ale občas taky přijde tvrdší úder, potom jeden druhému nic nedaruje," přiznal Marián.

V hokeji slavili úspěchy, připíšou si jednou i boxerský zápas?