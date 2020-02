Pořádné sousto. Kincl jde proti hvězdě

Rozhodnuto. A tohle bude tvrdý ořech na rozlousknutí. Patrik Kincl se vydá do polské Lodže, kde ho v kleci bude 21. března čekat domácí legenda, potetovaný a zarostlý bojovník, bývalý šampion organizace KSW. Na českého zápasníka MMA se chystá Michal Materla. Na něm si chce hradecký zápasník udělat jméno. „Když jsem se dozvěděl, že zápas bude, byla to hrozná euforie. Dostal jsem náboj, který jsem dlouho do tréninku neměl,“ přiznává třicetiletý Kincl.

Dostal jsem velké jméno, co je Materla pro polské MMA?

On společně s Chalidovem, možná i s Blachowiczem patří mezi polské hvězdy.

Je právě Materla důvod, proč se vracíte do váhové kategorie 84 kilo?

Přesně. Organizace KSW hledala nějaké čtyřiaosmdesátky a já jsem svému managementu z Artnoxu a Pittbullu sdělil, že jediný, kdo by mě zajímal v 84, kvůli kterému bych byl schopný se vrátit, je Materla, jinak tuhle váhu chodit nechci. Jim se to tak zalíbilo, chytli se toho a zápas domluvili. Nakonec to bylo docela rychlý, za pár dnů bylo vše domluveno.

Když jste přemýšlel o dalším možném soupeři, měl jste v hlavě, Materla je velká karta, na něm si můžu udělat jméno v KSW?

Přesně tak. Osobně a vnitřně je pro mě tento zápas obrovská motivace. Tohle mě žene dopředu, nutí mě makat i v posledním sparingu, který jedu. Osobně je tohle pro mě víc, než když jsem měl jít titulový zápas v 77.

Jak vnímáte soupeře, znáte se?

Osobně ne, ale on je jeden z mála zápasníků, kterého dlouhodobě na polské scéně sleduji.

Když vám organizace KSW potvrdila soupeře, jaká byla vaše reakce?

Byl jsem rád, hrozná euforie a náboj, který jsem dlouho do tréninku neměl. Já jsem moc nevěřil, že tenhle zápas dopadne, jen jsem tak pinknul, že třeba někdy v budoucnu a ono se povedlo teď.

Patrik Kincl Představení soupeřů Michal Materla 30 Věk 35 22 Výhry 27 9 Prohry 7 3 výhry Současná série 1 prohra 10 Ukončení K.O, T.K.O. 9 6 Ukončení na submisi 12 2007 První profi zápas 2003

Co může fanoušek od zápasu čekat?

Materla má rvavej styl, žene se dopředu, já jsem zase dobrej na nohách a toho bych rád využíval, jeho výpady. Měl bych být rychlejší. Samozřejmě nesmím koupit jeho zadní, která je opravdu tvrdá. Na tu on hodně spoléhá. Nesmím se zaplést do přestřelek. Budu se chtít prosadit zápasovým IQ, tady může vést cesta. Pokud budeme na zemi, nesmím pod ním zůstávat.

On prohrál sedm zápasů, z toho pět na K.O., případně T.K.O., je to možný směr k ukončení?

Vidím to tam. On je rvavej a když jde do přestřelky, tak kolikrát nechá vystrčenou bradu.

Jak bude Materla tvrdý ořech?

Nedovedu si představit. Budu ještě on něm sbírat informace, detaily. Jak těžký zápas to bude, to se rozhodne, až půjde do tuhého, třeba ve druhém, třetím kole. Teď mám ještě pár týdnů na přípravu, budu v Čechách, a ještě domlouvám kemp v Norsku.

Galavečer proběhne v Lodži v Atlas areně, která má kapacitu okolo 14 tisíc lidí, počítáte s Čechy v zádech?

Jo, jo, už mi hodně píšou, ale lístky neřeším, je potřeba si je zamluvit přes polský server v polštině, což bude asi trochu oříšek. O event bude velký zájem, takže bych lístky řešil co nejdřív.