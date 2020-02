Obr se vrací. Překoná 120kilový bývalý reprezentant minulý kolaps?

„Čtrnáct dní před zápasem jsem si přetrhl křižní kolenní vaz, ale zápas jsem nechtěl vzdát a šel do toho. Pak stačilo, aby Alex Cverna s jeho váhou a švihem do toho dvakrát kopl a bylo po zápase. Koleno vypadlo úplně," vrátil se Voves v rozhovoru pro Sport.cz k nechtěnému konci po 41 sekundách, který nastal na pražské Štvanici v roce 2017.

V nedobrovolné pauze dával dohromady koleno, utrhl si ale biceps. Věnoval se rodině, řešil osobní starosti, jenže přišly další trable - hamstring, kotník. Když se rodil možný zápas, do cesta se postavil pokaždé problém. Až teď je tu datum návratu. „Chodit do zápasu zraněný je největší hloupost," ví už nyní. „Není mi dvacet, není mi ani třicet, spíš mi bude čtyřicet. Člověk se musí přizpůsobit zdraví," připomíná osmatřicetiletý sportovec základní podmínku pro úspěch.

Trenér André Reinders "Bob měl pauzu kvůli zraněním, která ho limitovala. Tentokrát je v dobré formě, nějaké bolístky jsou vždycky, ale myslím si, že je připraven velmi dobře. Proti sobě má kvalitního a odolného soupeře, ale vyhraje před limitem. Taktika je jasná, udržet zápas v postoji, rozstřílet ho a udržet od těla, protože soupeř je kvalitní zápasník."

Od posledních 41 zápasových sekund prožil hodně, ale utvrdil se v jedné věci, kterou mnozí berou na lehkou váhu, dokud sami nenarazí na realitu, která bolí. „Život se mi změnil, vážím si hlavně zdraví v rodině a kamarádů, bez toho se vše bortí. Mám kamarády, kteří jsou nemocní, někteří už nejsou mezi námi."

Za pár dnů vkročí opět do klece, do světa za pletivem, které je atypické, nedá se s ničím srovnat. "Těším se na atmosféru, adrenalin. Bude to zajímavý. V tréninku se věnujeme zemi, ale budeme se snažit udržet zápas v postoji. Když se soupeř nedostane přes moje dlouhý ruce a kopy, tak to bude moje výhoda," ví moc dobře Voves, kterého čeká v oktagonu Jevgenij Orlov.

Kdo s obrem trénuje? "Byl tu Alex Cverna, to je hodně těžká váha, ten má surový styl boje, učí mě, abych neschytal nějaký bomby. Chodí Michal Martínek, s ním to je super, dále třeba Miloš Petrášek, to není těžká váha, ale má petardy."

„Respektuji ho jako sportovce, v roce 2012 byl na olympiádě jako zápasník, je to kvalitní a rovnocenný soupeř, uvidíme, kdo vyhraje," zamýšlí se bývalý reprezentační ragbista, který si drží váhu okolo 120 kilo.

Na kolik kol zápas 6. března proběhne, nikdo netuší. Vypsaná budou tři kola po pěti minutách, ale znáte těžkou váhu. Tady se K.O. rodí raz dva, pokud úder zasáhne cíl. „Chtěl bych konec v prvním kole, nebudu se zlobit, ale trénujeme na tři," usmívá se Voves.

Bude se usmívat i 6. března a dočká se více než 41 sekund v kleci?