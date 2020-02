Nebývalý rozruch okolo českých barev v UFC. Procházka už zná soupeře

O českém MMA se ve spojitosti s UFC nikdy více nemluvilo. Od pátku do čtvrtka se sešlo hned několik informací. Ne všechny však potěšily. Do nejslavnější ligy vstoupí David Dvořák, opačným směrem byla poslána Lucie Pudilová. Třetí potvrzený zápas má český Uzbek Machmud Muradov a čtvrtým do party je Jiří Procházka, u kterého finišují debaty o jeho soupeři a termínu. Český samuraj a jeho trenéři už znají jméno protivníka.

Sedm zápasů od roku 2017 do roku 2020. Dvě výhry a pět porážek. S takovou bilancí se loučí s UFC Pudilová. V posledním duelu prohrála na konci ledna s Justine Kishovou. "Byl to nezdar. Co bude následovat, se uvidí. Až rozhodne UFC, tak se může plánovat dál. Ona vyhrála na body, chtěla mě tvrdě ukončit, nepovedlo se jí to, stejně tak se to nepovedlo mně," řekla Pudilová po porážce. Tímto duelem završila druhý kontrakt, který měl čtyři zápasy.

Po dvou týdnech je jasno. „Chtěla bych všem poděkovat za podporu, kterou jste mi poskytli, i když jsem nemohla s UFC prodloužit kontrakt. Vážím si toho. Vrátím se lepší než kdy předtím," napsala ve středu večer na Twitter pětadvacetiletá zápasnice, které už přišly nabídky z jiných organizací.

V pátek večer se na světě objevila neoficiální informace, že do americké organizace míří David Dvořák. Sedmadvacetiletý zápasník má mít 14. března zápas na turnaji v Brasílii, kde by měl potkat s domácím Brunem Silvou.

Bojovníkův management dlouho kolem informace mlžil. Ve čtvrtek večer pak Dvořák na sociálních sítích kontrakt s UFC potvrdil.

Před pár hodinami naopak potvrdil svého třetího soupeře Machmud Muradov, ten sice pochází z Uzbekistánu, ale druhým domovem mu je už roky Česko, kde žije. Bude bojovat o třetí výhru 18. dubna v New Yorku na turnaji UFC 249. Postaví se Američanovi Karlovi Robersonovi.

„Brooklyn, společně jdeme za dalším vítězstvím. Moc vám všem děkuji za vaši podporu, bude to velký," těší se třicetiletý zápasník, který má v UFC stoprocentní bilanci - dva duely, dvě výhry.

Před měsícem se UFC upsal Jiří Procházka, šampion polotěžké váhy japonské organizace Rizin. Světové číslo třináct podle žebříčku fightmatrix.com. A jeho soupeř je blízko.

„Známe už jméno soupeře, známe i měsíc a pravděpodobné místo. Nyní čekáme na potvrzení od soupeře. Na něm nyní záleží, samozřejmě také na UFC," prozradil ve čtvrtek odpoledne Martin Karaivanov, Procházkův manažer.

Celý tým z Jetsaam Gymu v Brně od podpisu s UFC tvrdil, že chce bojovat se světovou špičkou. Žádný zápas na rozkoukání. Tedy s bojovníky, kteří jsou před Procházkou. Své cesty se držel i při vyjednáváních. Koho bude chtít Procházka v prvním boji v nejprestižnější MMA organizaci porazit?

„Vím, že v UFC budou velcí a tvrdí borci, tvrdý fighty, tyhle věci já naprosto vím. Se svým týmem nic nepodceňujeme, naopak, půjdu tam ukázat, co ještě neviděli. Ať přijde kdokoliv, fakt mi to je jedno, já se na boj prostě těším a půjdu tam ukázat to nejlepší, co je ve mně," říká odhodlaně sedmadvacetiletý bojovník, který má v kariéře 26 výher, z toho 23 stylem K.O., případně T.K.O. Prohrál jen třikrát. Naposledy v roce 2015.

Prvním českým zápasníkem v UFC byl Karlos Vémola. Premiérový zápas si připsal v roce 2010, celkem odbouchal šest duelů, dva vyhrál. Druhým byl Viktor Pešta. Mezi lety 2014 až 2017 měl pod touto stájí pět fightů, v jednom zvítězil.