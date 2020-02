Polský dynamit explodoval a slovenský talent opět předvedl nekompromisní kop

První profesionální zápas v oktagonu si připsal Jakub Tichota, který nakonec porazil zkušenějšího Michala Konráda. Mezi amatéry stihl Tichota téměř padesát zápasů. I o level výše ukázal, že je hbitý a šikovný. Na zemi předvedl, že se umí bránit, ale jeho výhra se nerodila lehce, nakonec si připsal vítězství ve 3. kole, když Konráda uškrtil.

Štípanou předvedl Leo Brichta s Danielem Hodorem. Polák byl chvílemi bit jako žito, ale držel, ustál několik tvrdých a přesných kopů na hlavu. Brichta přežil zase precizně nasazenou páku na ruku, i když si fanoušci v hale mysleli, že se vzdá. Ne. Ve třetím kole neúnavnou šichtu dokonal. Vyhrál po úderech na zemi.

„Šel jsem si pro výkon večera, to je za 50 000. Všechno šlo podle plánu, zvítězil jsem před limitem, to je celý. Odklepání na arm bar nebylo blízko, já neplácám, to bylo, abych ho vyčerpal. Když jsem ho nalulil poprvé, byla otázka času, kdy to skončí, to je celý," řekl český zápasník v kleci v rozhovoru moderátorovi Ondřeji Novotnému.

Výživnou show předvedli také Franišek Fodor a Aziz Dauliatov. Prvně jmenovaný zvítězil ve 2. kole T.K.O. Levačka soupeře posadila na zem, po ní přišlo konečné ground and pound a rozhodčí duel zastavil. „Levá zlomila celý zápas. Předvedli jsme jatka, byl to tvrdý fight," byl spokojený Fodor.

Finále Projektu Y svedlo mezi pletivo Ivy Haškovou a Evu Borodáčovou. Slovenka předvedla tank, stále dopředu, dostávala a snažila se rozdávat. Nakonec přestřelku nevydržela, poznala T.K.O. Levá, pravá a konec. Borodáčová se po této smrtící kombinaci otočila a bylo rozhodnuto. Hašková si připsala ve druhém MMA duelu druhé předčasné ukončení. Tréninky pod bývalým boxerem Lubošem Šudou byly znát.

Lukáš Dvořák vkročil do zápasu s bilancí 4:0, jenže nyní narazil. Pavol Langer ho v druhém kole uškrtil, Slovák potvrdil, že je kvalitní zemař a grappler. „Nemám možnost každý den spárovat s mistrem Evropy v thajském boxu, po jedné jeho zadní jsem ale přešel na plán B. Překvapil mě, v některých věcech byl super," ocenil Langer výkon českého bojovníka.

Po dvou porážkách se vrátil do klece Miroslav Brož, potkal se s Igorem Danišem. Bývalý hokejista se připravoval také pod boxerským trenérem Ondřejem Pálou. Tlačil, více se hýbal a šel po porazech. Ve 3. kole Daniše uškrtil. „Výborný soupeř, on je legenda slovenského postoje," řekl o soupeři v kleci Brož.

Slovenský bojovník Gábor Boráros a brazilský rival Mauricio Reis. Domácí zápasník chtěl duel kontrolovat v postoji, soupeř na zemi. Došlo na obě varianty, oba dostali šanci předvést své přednosti. Oba si sáhli na dno, oba si odnesli krvavá zranění v obličeji. Nakonec vyhrál Boráros, lékařka zastavila duel ve třetím kole pro zranění brazilského zápasníka.

„Počítal jsem s tím, že to bude těžká práce. Možná má černý pásek v brazilském jiu jitsu, ale tohle je klec. Nikdy jsem neposlouchal, ale už jsem se to trochu naučil," usmál se vítěz po zápase, který je znám tím, že někdy u něho převládají emoce nad hlavou. Tentokrát poslouchal trenéry a dodržel taktiku.

Ludovit Klein, slovenský talent, který se blíží slavné UFC. Proti němu se postavil Lukasz Sajewski z Polska. Ten trápil favorita první tři minuty, jenže poté Klein předvedl svoji specialitu, kop levou nohou na hlavu, Polák padl a poté nastal krátký proces. Duel netrval ani čtyři minuty. Přijde už nyní smlouva z UFC?

„Čekali jsme, že mě bude chtít dostat na zem, měl sílu, ale nebylo tam nic, co by mě ohrozilo. Kopy na hlavu mě baví jako kokos. Jednou jsem trefil i svého lapaře. Aspoň vím, že to funguje," smál se Klein. Podobný kop předvedl i v předešlém duelu, na který se můžete podívat ve videu (čas 23:30).

Miroslav Štrbák ze Slovenska a z Polska Mateusz Legierski. Jejich titulový zápas v lehké váze organizace OKTAGON MMA byl vyvrcholením večera v Šamoríně. Neporažený Polák si přijel pro titulový pás. „Tenhle zápas skončí K.O.," vyhlásil třiadvacetiletý talent MMA před bitvou.

Žádná čekaná a šetření sil. Zápas byl vypsán na pět kol po pěti minutách, ale tihle dva jeli o titul a bavili fanoušky od začátku. Oba se ve druhém kole poslali k zemi, ale ani jeden nedokázal druhého ukončit, tady se šlo nakonec na celých 25 minut.

A vyhrál Polák. Muž s přezdívkou Dynamit se stal prvním zahraničním zápasníkem, který získal titul v organizaci OKTAGON MMA. Štrbák po poslední sekundě zvedl unavené ruce na znamení výhry, Polák zase padl vysílením na podlahu. Oba dali do bitvy o pás šampiona vše. Jen jeden ale mohl slavit. Slzy štěstí patřily polskému bojovníkovi. "Nebuďte mě a nebučte dnes na mě. Děkuji moc, miluji vás, děkuji. Tohle je splněný sen, pás si nenechám vzít," byl Legierski šťastný.