Nabídka přišla v noci, byl jsem v šoku. Jsem nervózní jako pes, říká nový český bojovník UFC

David Dvořák míří do UFC. Nabídka ho šokovala. Ze všeho je nervózní jako pes

"Jsem nervózní jako pes, postupně mi vše dochází. O půl druhý ráno mi Patrik (Kincl) volal, že je možnost zápasit v UFC. Následoval asi hodinový hovor, ze kterého jsem byl v šoku. Nemohl jsem utřídit myšlenky. Ukončili jsme to celé tím, že si kolem oběda zavoláme. Skoro celou noc jsem nespal a během noci jsem měl tři sny, že podepisuji smlouvu. Další den mi bylo hrozně špatně, ale rozhodli jsme se, že smlouvu podepíšeme," přiblížil Dvořák první hodiny, kdy se rozhodoval o obrovském kariérním kroku.

Dvořák má na kontě 20 zápasů v MMA, z nichž sedmnáct vyhrál. Souboj se Silvou se uskuteční v muší váze (do 57 kg). Zahraniční angažmá hradeckého bojovníka, to je téma, které rezonovalo už několik let. Nyní přišla nabídka z elitní ligy.

„Celý život se mi úplně změní, jde o obrovský úspěch. Za ním stojí celý můj tým, rodina. Věřím, že teď už práce bokem ubyde a budu se moct věnovat jen tréninku," přeje si Dvořák, který pracoval také jako hrobník.

Teď vidí jiný cíl. Prvním je pro 14. března premiéra v Brazílii. „Šance je, hodně věcí hraje proti nám, on je domácí, my měli méně času na přípravu, on zná atmosféru, já tam ale jedu vyhrát, nebudu spoléhat na bodové rozhodčí," má Dvořák svůj plán.

Na druhý konec světa se vydá týden před duelem, do té doby bude trénovat. Do ciziny ale neplánuje vyrazit. Kromě tréninků řeší papírování, lékařská vyšetření a sparingy. Je šance, že za ním přijedou zápasníci také z Anglie a Polska. V Česku se připravuje mimo Hradce Králové také v Praze a Brně.

Zápasník, který se dostane do UFC, poskočí do Ligy mistrů MMA. Vědí to i potencionální partneři. „Sponzoři se ozvali, ale teď se chci soustředit na trénink a nejbližší duel v UFC." Navíc Dvořák se bude bít za lepších podmínek.

„Standardní smlouva je na 10 tisíc dolarů plus 10 tisíc dolarů za výhru, my jsme vyjednali 12 plus 12 s tím, že ve smlouvě je navyšující bonus za výhry," řekl ke kontraktu Patrik Kincl, Dvořákům trenér a manažer.

Prvním českým zápasníkem v UFC byl Karlos Vémola. Premiérový zápas si připsal v roce 2010, celkem odbouchal šest duelů, dva vyhrál. Druhým byl Viktor Pešta. Mezi lety 2014 až 2017 měl pod touto stájí pět fightů, v jednom zvítězil. V roce 2017 se probojovala do UFC také Lucie Pudilová, ta má na kontě sedm duelů pod touto organizací, dva vyhrála. Na premiéru čeká v polotěžké váze Jiří Procházka, šampion japonské organizace Rizin. Mezi elitu se probil také uzbecký Čech Machmud Muradov, ten dosavadní dva souboje vyhrál. Nyní se pod značkou top kvality objeví také Dvořák.