A zrodil se král. Jak hladový Fury sestřelil Američana a do ringu přiletěl ručník

„Tohle byla naprostá dominance ze strany Furyho. Ten trefil hák na ucho a Wilder šel ve 3. kole do počítání. Od té doby Američan krvácel z ucha a šlo to s ním z kopce. Pravděpodobně mu praskl bubínek, možná i něco závažnějšího se středním uchem, protože měl problém s rovnováhou. Wilder byl pasivní, očekávám od něj vyjádření ve smyslu, že by ho sestřelil později a že chce odvetu," myslí si Vasil Ducár, v současnosti jeden z nejlepších českých profesionálních boxerů.

Oba protivníci se potkali už v prosinci 2018 a duel v Los Angeles skončil remízou, která vyvolala hodně debat. O to více se všichni těšili na druhou bitvu. Ta předčila očekávání. Tohle byla reklama na box, žádná nuda.

„Wilder je velmi nebezpečný a jeden úder mohl rozhodnout. Průběh zápasu mě však překvapil. Tyson měl od začátku utkání pod kontrolou. Počítání Wildera přišlo velmi brzo a tohle asi nikdo nečekal. Podle mě to byl úder za hlavu, za který si ale Wilder mohl sám, rozhodně nešlo o faul. Od této chvíle byl duel jednoznačný a Američan byl velmi otřesen. Dovolím si i tvrdit, že Wilderovi praskl bubínek, teklo mu hodně krve z ucha, proto měl problémy s rovnováhou, a to ho velmi ovlivnilo. Mně se střetnutí líbilo. Jsem rád, že supertíha má opět náboj!" užil si jeden z nejsledovanějších zápasů poslední doby bývalý profesionální boxer Lukáš Konečný.

Do evropské špičky těžké váhy patřil před lety Ondřej Pála, který má v profesionálním ringu 33 výher a 5 porážek. V listopadu se vrátil po pěti letech mezi provazy a získal český mistrovský titul. I on si nenechal ujít vyhecovaný souboj.

„Byl to zápas opravdu 50 na 50, protože mohli vyhrát oba, proto měl duel náboj a byl lákadlem pro fanoušky. Osobně jsem si říkal, že buď vyhraje Wilder před limitem nebo Fury na body. Jeho vítězství před limitem jsem nedával mnoho šancí, ale stalo se. Řekl bych, že vyhrál tím neustálým tlakem a svojí hladovostí. Utahal Wildera fyzicky, prací u těla, kdy ho donutil tahat svých 123 kilo. Pak samozřejmě psychicky, kdy Wilder už nevěděl, jak ho zastavit. Na druhou stranu ukázal srdce, protože nic nevzdal a chtěl bojovat. Fury zaslouženě vyhrál, přeji mu to," okomentoval duel Pála.

Svůj pohled na sledovanou bitvu má i rozhodčí Pavel Hynek, který má jako jediný v Česku oficiální licenci rozhodčího světové asociace WBC.

„Tipoval jsem výhru Furyho na body. Můj tip mohl zkazit jeden úder Wildera. To, že to nebylo na body, myslím zapříčinil paradoxně také jeden úder na ucho. Ne neférový, takové údery k boxu patří, zvláště když soupeř sklání hlavu, což Wilder dělal. Podle pohybu Wildera se domnívám, že po tom úderu ve 3. kole měl minimálně prasklý bubínek, což je relativně časté zranění z boxu, které ale naruší obvykle centrum rovnováhy. Roh, který zná svého boxera nejlépe, situaci vyhodnotil jako vážnější zranění a po všech šesti dominantních kolech Furyho v polovině sedmého kola vhodil při dalším Furyho náporu do ringu ručník. Myslím, že šlo o správný postup. Fury měl nabodováno a Wilder by riskoval progresi zranění, nebo K.O.," dodal zkušený mezinárodní rozhodčí.

Jednatřicetiletý rodák z Manchesteru nastoupil do ringu na trůnu a s korunou na hlavě, věrný své přezdívce Gypsy King. Po zápase se stal opravdovým vládcem organizace WBC.

Co bude dále? Fanoušci mají jasno. Dejte proti sobě dva vyslance jedné země. Světová dvojka Tyson Fury a proti němu jednička Anthony Joshua.