Boj o půl milionu, slovenská hvězda a šílený bomby. Tohle najdete v kleci

„Naskytla se nám šance mít tady tohoto borce evropského formátu a udělali jsme všechno, abychom ho získali. Je tu, za to jsme strašně rádi," okomentoval Deáka jeden z organizátorů Ondřej Pála.

Před hlavním zápasem měl jít do klece Tomáš Fiala s Ondřejem Petráškem, který se veze na vítězné vlně. Jenže tomu vystavila stopku nemoc a bere antibiotika. Místo něj organizátoři domluvili Vladislava Bezobrazova z Ruska. „Vím o něm asi dva dny, myslím, že to bude v pohodě. On je docela komplexní, to je Petrášek taky, takže se vlastně nic nezměnilo," nedělá si velkou hlavu Fidži Fiala.

Premiéra IAF v roce 2019 a zlomený nos. Petr Monster Kníže bez problémů porazil v hlavním duelu večera Dána Carlsena

V kleci změří síly také těžké váhy. Robert Voves má 120 kilo. Proti němu se postaví bývalý zápasník Jevgenij Orlov, Ukrajinec, který byl účastníkem olympiády v Londýně 2012. Druhými těžkotonážníky budou Martin Horský a Alexander Cverna, u kterého organizátoři uvádí váhu 125 kilo.

„Těžká váha, tam asi žádný plán není. Přilítne jedna nebo strh na zem. Tam jsou strašný bomby. Tohle prožívám v tréninku, v zápase to je jen malina. V tréninku to jsou strašný bomby, jen strašný, strašný, nic jiného," okomentoval Cverna následující duel.

Mezi profesionály vstoupí Peter Gabal, bývalý český amatérský reprezentant, který sbíral úspěchy na světových šampionátech. V pátek ho prověří Pavel Pilný.

Návrat obra. Robert Voves se vrací do kolotoče zápasů MMA

„Se startovkou jsem moc spokojený. Některý zápasy budou fakt skvělý. Nevyhnula se nám nějaká zranění, ale to k MMA patří. Reality show, to bude šílený. Kluci předvedli v semifinále skvělý zápasy, až mi to vyrvalo dech. Co zápas, to perla. A Tomáš Deák a jeho soupeř? To je evropská špička," pochválil si seznam zápasníků organizátor Petr Píno Ondruš.

Součástí večera budou také dva duely, které určí vítěze sportovní reality show I Am Fighter. Vítěz si odnese půl milionu korun a kontrakt na další zápasy.

„Vítěz dostane peníze převodem. Ve smlouvě má, že za nás bude dále zápasit, ale částka se nebude odečítat. Dostane půl milionu a dále získá šanci zápasit za další peníze. K tomu jsme si pravděpodobně zaručili druhou sérii pro Prima Cool, navíc v delší stopáži. Více, ale zatím neprozradíme," dodal Ondruš.

Kdo bude slavit výhry na galavečeru IAF?

Premiérový galavečer organizace IAF uspořádala 10. října 2019. Na dvanáct zápasů v kleci dorazilo okolo 2500 fanoušků. Nyní organizátoři počítají s větší návštěvou. Kapacita haly je 4300 míst.

„Přijde 4299 lidí, nyní je prodáno něco přes 2000 míst," věří v naplění haly Ondruš. „Máme zkušenosti s minulým galavečerem, kdy poslední týden prodeje eskalují, počítáme s návštěvností přes 4 000 míst, ne-li vyprodáno," dodal Pála.