Boj s Rusem v Rusku. Vasila Ducára čeká v Kazani sportovní fuška. Příští týden 12. března bude boxovat v Kazani s neporaženým Alexejem Jegorovem. Soupeři patří osmnácté místo na světě v křížové váze. Český boxer je v žebříčku na 38. příčce. „Sousto jako vždy, jen to největší,“ směje se Ducár, který jinak pracuje u policie.

Osmadvacetiletý Jegorov stihl od roku 2016 deset duelů, všechny vyhrál. Navíc i před přechodem mezi profesionály nezahálel. „Bilance samozřejmě odpovídá jeho kvalitám, k tomu on má i obrovskou historii v amatérském ringu, kde měl velké úspěchy. Přesto si myslím, že každého jde porazit," věří si Ducár.

Sám podobnou situaci zažil, když šel v roce 2018 na neporaženého Francouze Samuela Kadjeho. Tomu po dvanácti výhrách uštědřil první porážku.

Ducár je o dva roky starší než Jegorov. Čech má zkušenosti také z MMA, ty ale bude muset nechat mimo ring. Hlavní cesta je nyní box. "Soupeřovi přednosti budou především síla, zkušenosti a tvrdý úder. U mě to bude asi touha. Chci se dostat to užší světové špičky, kde budu mít možnosti zápasit i o světové tituly," má vysněný plán Ducár.

V listopadu minulého roku prohrál souboj o frankofonní titul organizace WBC v křížové váhové kategorii do 90,7 kg s Francouzem Hervem Lofidim na body. „Výhra mi utekla o vlásek. Zase ty moje začátky. Moc dlouho čtu soupeře a dostávám se do tempa. První čtyři kola mi utekly jen díky pasivitě," řekl po porážce.

Nyní vstoupí do bitvy s Rusem jako novopečený otec. Kvůli zápasu odložil i zapíjení potomka.

„Určitě to je obrovský zásah do života. Přípravu mi to snad neovlivnilo, oslavy jsem posunul," přiznal boxer, kterému v úterý přišly od organizátorů letenky. Když viděl termín, musel se smát. „Odlet nám naplánovali na úterý v deset večer, takže ideální strávit noc před vážením cestováním."

Po porážce s Lofidim byl Ducár zklamaný a hladový po výhře. Teď má šanci spolknout velké sousto, ale sám dobře ví, že boxovat venku se světovou špičkou není snadné. „Velké cíle se rovnají velkým úspěchům," nestojí při zdi český boxer.