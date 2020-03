Nekompromisní K.O. Praha zažila bomby v kleci. Jak létá 120kilový chlap?

Ten v amatérech poznal snad vše a na všech úrovních. V pátek se poprvé představil jako profesionál a Gabal zahrál impozantní vstup, který podepsal nekompromisním ukončením. Pavel Pilný skončil po jeho levém háku v péči lékařů, doslova ho soupeř uspal.

Alexander Cverna a proti němu Martin Horský. Pokud byste tyto dva chlapy postavili na váhu, nechybělo by mnoho a váha by ukazovala k 250 kilům. S takovou tonáží poletovat po oktagonu moc nebudete, což se potvrdilo. Více než minutu čekání, než padla vůbec první rána, až se dokonce ozval pískot nedočkavých fanoušků lačnících po akci, jedné ráně, kopu. Když už se jeden osmělil, nastala dlouhá pauza.

Bitva těžkotonážníků. Jak se létá vzduchem? Alexander Cverna porazil Martina Horského.

Sport.cz, O2 TV Sport

Před třetím kolem si s oběma zápasníky promluvil rozhodčí. Jedno bylo ale jisté, když Cverna hodil, válcoval. Konec zápasu se přesto odehrál v postoji, který oba zápasníci prodýchali a čekali, až se ozve závěrečný a vysvobozující klakson. „Nikdy jsem tři kola nejel, Martin je super kluk, kámoš, super, že to vzal," oddychoval Cverna při děkovačce. Vyhrál 3:0 na body.

Po této dvojici se v kleci představili Maksim Sulgin z Ruska a Josef Talafous. Zápas podle Fusion pravidel v malých rukavicích. Tihle dva stihli za 15 vteřin více úderů v postoji než Cverna s Horským, také měli o více než sto kilo méně. Na body zvítězil Sulgin.

Další odnož bojových sportů předvedli rapper a člen kapely TroubleGang Jakub Ironkap Studený a Ondřej Maruška, oni nastoupili do K1.

Odskočit si z koncertního pódia za pletivo, na tohle potřebujete odvahu, a především touhu vydržet stav, který vás pohltí - vyčerpání, bolest a únava. Studený vše zvládl se ctí, ale na výhru nedosáhl.

„Věřil jsem ve vítězství, ale 3:0? Tak jednoznačný to určitě nebylo. Brutální respekt Ironkapovi, nečekal jsem technika, ale ani kluka s takovým srdcem," pochválil soupeře Maruška. „Ty vole, já neprohrál, dokázal jsem si, že se dá připravit na mlaďocha. Možná ale vynechám after party a půjdu na heřmánkový čaj," reagoval Studený.

Ukázal srdce a touhu. Takhle bojuje rapper Ironkap, když vleze do oktagonu.

Sport.cz, O2 TV Sport

Tadeáš Růžička a Vladimír Lengál, štípaná od začátku do konce, kterou si fanoušek K1 vždy cení. Růžička tlačil, výborně kopal, ale i on poznal, jaké to je, když nakoupí. Ve třetím kole byl počítán, přesto zápas bez problémů zvládl a vyhrál 3:0 na body. „Známe se nějaký pátek, bijeme se na soustředěních, šlo o čest, nemohl jsem prohrát," přiznal Růžička, který se pomalu přesouvá do MMA.

Další na řadu měly přijít další těžké váhy, jenže ouvej. Jevgenij Orlov nemohl nastoupit a Robert Voves se přišel do oktagonu jen ukázat. „Pan Orlov dostal odpoledne zánět spojivek, snažili jsme se ho vyléčit, ale v podstatě nevidí, vidí rozmazaně. Snažil se nastoupit, ale bohužel," vysvětlil důvod zrušení duelu lékař. „Samozřejmě to je velké zklamání, ale zdraví máme jedno, přeju mu brzké uzdravení, snad si to střihneme jindy," přidal se Voves.

Na řadu přišli tedy Tomáš Fiala a Vladislav Bezobrazov. A Rus poznal sílu českého trianglu, když ho Fiala ve druhém kole nejdříve načechral pěstmi, poté sebral kyslík a Bezobrazov duel odklepal.

Slovenská hvězda padla. V hlavním duelu večera Tomáš Deák prohrál s Moktarem Benkacim.

Sport.cz, O2 TV Sport

Další v pořadí bylo duo zápasů z finále reality show I Am Fighter. Zde byla otázka, kdo vyhraje, a navíc, kdo získá bonus půl milionu korun, o kterém rozhodli fanoušci v hlasování přes sms.

Jako první narukovali do klece Pavel Prachař a Daniel Ligocki, zápas ve váze do 84 kilo. Tank s pojmenováním Prachař za první dvě kola předvedl více kopů než úderů rukami. Ten zlatý si ale nechal na třetí kolo. Napřáhl a pravý hák Ligociko uspal. Chvíli trvalo, než se postavil na nohy. Tenhle granát byl pro Prachaře v reality show poslední a vítězný, tahle zbraň se proměnila na K.O. „Čekal jsem na ten capáček. Střelil jsem to tam a on spadl. Sblížili jsme se, je to zvláštní, radši bych sekl nějakého namistrovaného hňupa," usmál se vítěz. On i jeho soupeř jsou totiž z jednoho gymu, konkrétně Jetsaam gymu Brno.

Petr Herajn a Adam Beran, pro změnu dvojice lehké váhy z pražského Monster gymu. Potlesk a pískot, tak rozdílné bylo přivítání od fanoušků před zápasem. Beran nastupoval s velkým sebevědomím, ale prohrál, po čtyřech minutách nezvládl nálož, kterou mu Herajn přichystal na zemi. Bojovník s přezdívkou Apache právě ulovil.

„Děkuju za zápas, je to kamarád. Byla to bomba, chtěl bych poděkovat celému týmu. Je to tam, vole," děkoval vítěz svému kotli příznivců.

Zbývala vyřešit poslední otázka sportovní show, kdo vyhraje půl milionu korun. Prachař, nebo Herajn. Fanoušci ukázali na Prachaře.

Závěrečným duelem večera byl souboj Tomáše Deáka a Moktara Benkačiho. Souboj evropské špičky, kde po čtyřech letech poznal slovenský bojovník porážku, soupeř vyhrál 2:0 na body.